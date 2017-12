Milujte svojho zabijaka, ak to dokážete!

Milujte svojho zabijaka (Confessions Of a Dangerous Mind) m USA 2002 m 113 minút m Réžia: George Clooney m Námet: Chuck Barris m Scenár: Charlie Kaufman m Hrajú: Sam Rockwell, Drew Barrymoreová, George Clooney, Julia Robertsová, Brad Pitt, Matt Damon

16. júl 2003 o 10:00

Zľava Drew Barrymoreová, Sam Rockwell a George Clooney. FOTO - ČTK

„There‘s no business like showbusiness,“ spieva sa v dávnej hollywoodskej hymne. Ako nám sugerujú nové holllywoodske filmy, už ani špionážny biznis nie je to, čo to bývalo. Je jasné, že dravá hviezda Leonardo DiCaprio sa snaží o nový imidž v elegantnom oblečku a s obligátnym Astonom Martinom po tom, čo si pozrel starého Goldfingera. Komédia Stevena Spielberga Chyť ma, ak to dokážeš stojí na neuveriteľných skutočných aj vymyslených reáliách zo zlatých šesťdesiatych rokov. Podobný je režijný debut Georgea Clooneyho Milujte svojho zabijaka: o ďalšom neuveriteľnom príbehu zo studenej vojny.

„Volám sa Charles Hirsh Barris. Písaval som populárne piesne, bol som televízny producent. Som zodpovedný za zavšivenie televízneho vysielania ohlupujúcou a infantilnou zábavou. Okrem toho som zabil 33 ľudí.“ To napísal Chuck Barris, otec slávnych stupídnych šou, ktorých ďalšie generácie obšťastňujú na obrazovkách aj nás, vo svojom životopise z roku 1984. Tvrdí, že okrem práce televízneho impresária bol aj nájomný vrah v službách CIA.

Nikto presne nevie, či je to pravda. Či na televíznych romantických výletoch naozaj odstraňoval rôznych agentov KGB. Ale patrí to k štýlu prebiehaniu hraničných zón, aké zvlášť miluje Charlie Kaufman, autor scenárov k Adaptation či V koži Johna Malkovicha.

Scény z televíznych šou a dejísk špionážnych vojen od seba delí len jeden nájazd kamery. Hladko sa kĺžeme z televíznych kulís do terénu medzinárodných intríg, kde sa aj z účastníkov kvízu môžu vykľuť agenti a kde si ešte aj Julia Robertsová, klasický typ agentky bojujúcej na erotickom poli, robí, čo chce.

Medzi železnou oponou a kulisami štúdia zoznamovacej šou takmer niet významnejšieho rozdielu. Aspoň nie pre človeka ako Chuck Barris, ktorý sa usiluje upliesť identitu z krásneho lesku sixties. Na začiatku ho vidíme nahého a zúfalého. Kôpka nešťastia, rozložená pochybnosťami, ktorou na konci aj zostane. Sam Rockwell, ktorý doteraz vystupoval len vo vedľajších rolách, hrá túto vnútorne prázdnu postavu s presne rozrátanou citovou škálou.

Najväčší potlesk však patrí Georgeovi Clooneymu. Ani nie za jeho part záhadného dôstojníka CIA. Ten zvláda s krásnymi fúzikmi a zdržanlivosťou ako zo Solarisu. Skôr vďaka schopnosti suverénne ťahať z klobúka všetky možné triky ostrieľaných majstrov réžie. Debut je koncipovaný ako popová rozprávka, ako pastva pre oči zo šesť desiatych rokov, ale je to aj úspešne zložená skúška z rozprávania príbehu. George Clooney sa usilovne učil od svojich vzorov Stevena Soderbergha a bratov Coenovcov.

Možno svojimi kúzlami hýri až trochu nepremyslene, ale vo filme o veľkohubom bavičovi a údajnom superšpiónovi sa to znesie. Aj s Clooneyho tetou Rosemarie, keď spieva There‘s no business like showbusiness.

ANDREA PUKOVÁ