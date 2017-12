Cena Dunaja

16. júl 2003 o 16:00

BRATISLAVA - Až 81 detských a mládežníckych televíznych programov z 27 krajín bude tohto roku súťažiť o najvyššie ocenenie medzinárodného festivalu programov pre deti a mládež - Cenu Dunaja. Sedemnásty ročník podujatia, ktoré každé dva roky organizuje Slovenská televízia, sa uskutoční od 21. do 27. septembra. Do súťaže sa prihlásilo 79 televíznych spoločností z 39 krajín so 187 programami. Výberová komisia však do súťaže zaradila necelú polovicu z prihlásených programov, ktoré rozdelila do siedmich kategórií.

Slovensko reprezentuje šesť programov - z toho STV so štyrmi programami, K 2 Studio a My Studio - Ivan Popovič. Počtom filmov patrí Slovensko k stredne zastúpeným krajinám spolu s Francúzskom a severskými krajinami. Do súťaže sú zaradené aj filmy a programy z Blízkeho východu, Japonska, Južnej Kórey a Číny a Austrálie. Americký kontinent reprezentujú programy z USA, Kanady, Mexika a Brazílie. (tasr)