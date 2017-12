John Travolta schudol o 15 kilogramov a vyzerá sexi

Mníchov 16. júla (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda John Travolta schudol v poslednom období až 15 kilogramov a podľa vlastných slov si pripadá sexi.

16. júl 2003 o 15:00 TASR

V prípade, že by neschudol, by sa necítil tak dobre ako v súčasnosti. Zároveň by ani dobre nepôsobil vo svojej novej filmovej úlohe v snímku Basic. Na tom, že si vypracoval postavu, má zásluhu jeho pravidelná návšteva fitnes štúdia.

Travolta ďalej v rozhovore pre mníchovský magazín Bunte povedal, že netreba preháňať konzumáciu jedla. V prípade, že by opäť nabral na váhe bude opäť pravidelne cvičiť.

Okrem iného sa magazínu zdôveril, že so svojou manželkou Kelly Prestonovou má síce dve deti, ale prial by si ešte jedno.