Gahan sa chce podieľať na skladaní pesničiek v Depeche Mode

Dirty Sticky Floors

17. júl 2003 o 9:30

Budúcnosť legendárnych Depeche Mode bude vraj závisieť od toho, ako skladateľ skupiny Martin Gore prijme nové pesničky Dava Gahana. Obaja prednedávnom vydali sólové albumy, úspech však patrí skôr Gahanovej Paper Monsters. Z tohto hudobníka, ktorý v materskej skupine plní úlohu speváka, stal sa medzičasom aj skladateľ. Tieto ambície chce potvrdiť aj v Depeche Mode, kde je výhradným autorom hudby a textov práve Gore. Má teda Depeche Mode budúcnosť? „To závisí aj od toho, či bude mať Martin vôľu. Tak ako doteraz to už určite nepôjde, v budúcnosti by som sa chcel oveľa viac podieľ ať na nových pesničkách. Pre mňa aj pre kapelu by nebolo dobré pokračovať v tom, ako sme to robili doteraz. Prinajmenšom by som už nechcel sám seba klamať tak ako doteraz,“ povedal Gahan nedávno agentúre DPA. (kul)

Napísal Dave Gahan

a Knox Chandler

Waiting for the last time

For my friend to change my mind

Waiting for the last drop

Seems like a long long time

Maybe I should go back home

I‘ll sit and wait right by the phone

Praying over the porcelain throne

On my dirty sticky floor

Ask me what I want Easy that‘s just more

How long will I wait for you

Twice as long as I did before

Standing in the freezing snow

Maybe you left I just don‘t know

I‘ll soon be lying on my own

On some dirty sticky floor

I hope no one can see me

The tin man says I‘m doing fine

That lion ain‘t gonna get me

See that gun right there it‘s mine

I‘ve painted a face where I burnt the floor

Now the face has become my devil‘s door

Laying in the back room

On my dirty sticky floor

On my dirty sticky

Špinavé lepkavé dlážky

Čakanie – posledný raz

na priateľku, že zmením názor

čakanie na poslednú kvapku

vnímam ako nekonečnú chvíľu

Možno by som sa mal vrátiť domov

Sadnem si a budem čakať

na telefóne

Modliť sa pri porcelánovom tróne

Na mojej špinavej lepkavej dlážke

Spýtaj sa, čo chcem

Ľahká odpoveď: len toľko,

Koľko ešte budem na teba čakať?

Dva razy dlhšie ako predtým

Stojac v mrznúcom snehu

Možno si už odišla, neviem,

Čoskoro už budem ležať sám

na nejakej špinavej lepkavej dlážke

Dúfam, že ma nikto nevidí

Klampiar vraví, že sa mi darí,

že lev ma nedostane

Vidíš hentú zbraň? Je moja

Namaľoval som tvár, kde som spálil dlážku

Teraz sa tvár stala bránou diabla

Ležiaceho v zadnej izbe

Na mojej špinavej lepkavej dlážke

Na mojej špinavej lepkavej