Zomrela kráľovná salsy Celia Cruzová

LOS ANGELES 17. júla (SITA/Reuters) - Legendárna kráľovná salsy Celia Cruzová zomrela v stredu v Spojených štátoch. Speváčka kubánskeho pôvodu mala onkologické ochorenie a v utorok upadla do kómy, uviedla pre agentúru Reuters jej mexická zástupkyňa Silvia

17. júl 2003 o 1:42 NULL

Cantarellová. Cruzová zomrela vo svojom dome v New Jersey v kruhu najbližších rodinných príslušníkov a blízkych priateľov.

Narodila sa v roku 1924 v chudobnej štvrti pri Havane. Jej otec chcel, aby bola učiteľkou, ona sa však rozhodla pre hudbu. V 50. rokoch sa preslávila v afrokubánskej skupine La Sonora Matancera, ktorá hľadala novú speváčku. So skupinou vystupovala 15 rokov. Potom, čo sa na Kube k moci dostal Fidel Castro (1959), skupina emigrovala. Cruzová sa usadila v New Yorku, v roku 1962 sa vydala za člena kapely Pedra Knighta. V exile nahrala viac než 70 albumov. Speváčka sa objavila aj vo filmoch. Hrala v snímkach z 90. rokov The Mambo Kings a The Perez Family.