Najnavštevovanejším filmom v SR za prvých päť mesiacov je Pán prsteňov: Dve veže

17. júl 2003 o 16:57 TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Najnavštevovanejším filmom v slovenských kinách za prvých päť mesiacov tohto roku sa stala adaptácia druhej časti fantastickej knižnej trilógie Pán prsteňov: Dve veže, ktorej predlohu napísal známy britský spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien. Od 16. januára, keď mala snímka premiéru, ju videlo 151 826 divákov.

Na druhom mieste so 149 303 návštevníkmi skončil ďalší celovečerný film zo žánru fantasy Harry Potter a tajomná komnata. Autorkou námetu tohto úspešného diela je spisovateľka Joanne K. Rowlingová, ktorá nedávno vydala dlho očakávané, v poradí už piate, pokračovanie príbehu o malom kúzelníkovi s názvom Harry Potter a Rád Fénixa. Film nakrútený podľa jej predlohy mal na Slovensku premiéru už 12. decembra minulého roku, pričom od uvedenia ho videlo 247 426 fanúšikov kinematografie.

Tretiu priečku obsadila kultová sci-fi snímka Matrix Reloaded. Ide o pokračovanie originálnej a veľmi úspešnej filmovej vízie spred troch rokov, v ktorej sa preslávil herec Keanu Reeves. Matrix Reloaded si od premiéry, ktorá bola 22. mája, nenechalo ujsť 83 009 Slovákov.

Za vedúcou trojicou nasleduje ďalší z akčných príbehov o najznámejšom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi s názvom Dnes neumieraj. Túto snímku, v ktorej si zahrala aj populárna speváčka Madonna, si bolo pozrieť 63 013 divákov. Piate miesto patrí nemeckej komédii Baby to chcú tiež... ale poriadne - so 44 624 predanými vstupenkami, za ňou skončil thriller Kruh so 40 929 návštevníkmi a siedmym najúspešnejším sa stal film Chyť ma, ak to dokážeš s 39 143 platiacimi divákmi. Podľa Únie filmových distributérov (ÚFD) prvú desiatku snímok s najvyššou návštevnosťou uzatvárajú filmy 8 Mile, Dva týždne na zaľúbenie a Johnny English.