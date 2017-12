Množia sa špekulácie o blížiacom sa rozchode ruského dua Tatu

Moskva 17. júla (TASR) - Viac ako mesiac po tom, čo sa objavili prvé špekulácie o prípadnom rozchode ruského dievčenského dua Tatu, ktoré prerazilo s pesničkami aj ďaleko za hranicami svojej vlasti, sa množia indície potvrdzujúce možný koniec hviezdnej kariéry dvojice Lena a Julia.

Ani manažér dua Ivan Šapovalov už kategoricky nevylučuje rozchod. Ak sa veci nevyvíjajú podľa predstáv, ľudia majú často pocit, že s nimi chcú praštiť, tvrdí muž, ktorý má leví podiel na úspechoch moskovskej formácie - v tomto roku úspešne reprezentovala Ruskú federáciu aj na Veľkej cene Eurovízie. Megahit All the things she said zabezpečil pre Tatu mimoriadnu publicitu aj v zámorí.

Podľa manažérových slov stojí za krízou dua nespokojnosť červenovlasej Leny Katinovej s tým, že jej partnerka Julia Volkovová si prisvojila vedúce postavenie v skupine.

Dievčatá, súčasťou imidžu ktorých boli prejavy lesbického charakteru, sa predbežne rozhodli stráviť dovolenku oddelene. Lena sa zrejme rozhodne pre daču rodičov. Julia, ktorej nový priateľ, 23-ročný nadšený stúpenec karate, je údajne tiež jednou z príčin Leninej žiarlivosti, dala prednosť nezverejneniu informácií o mieste, kde bude relaxovať.

Manažér Tatu, ktorý sa napriek negatívnym tendenciám zrejme bude usilovať o zmierenie kolegýň, tvrdí: To, že ľudia spolupracujú, nemusí znamenať, že nemôžu urobiť niečo aj individuálne.