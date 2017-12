Tohtoročné nominácie Emmy vedie televízny kanál HBO

18. júl 2003 o 14:00 TASR

Los Angeles 18. júla (TASR) - Prémiový kanál káblovej televízie HBO jednoznačne dominuje nomináciám na tohtoročnú televíznu cenu Emmy. Z celkových 109 nominácií jubilejného 55. ročníka, ktoré oznámili včera v Los Angeles, získala 16 dráma z pohrebného ústavu "Six Feet Under".

V tesnom závese za ňou je s 15 nomináciami dráma z prostredia Bieleho domu - seriál z produkcie NBC "Západné krídlo". "Sopránovci", ktorí sa po ročnej pauze vrátili späť do súťaže, získali tento rok 13 nominácií, spoločne s úspešnými komédiami "Raymonda má každý rád" a "Sex v meste".

O jednu nomináciu menej si odnášajú snímky "Will & Grace" a televízny film "Door to Door", zatiaľ čo obľúbení "Priatelia" a seriál "Alias" získali v tomto ročníku 11 nominácií.

Celkovo si kanál HBO odnáša 77 nominácií Emmy, čím vysoko predstihol svojho najhlavnejšieho rivala NBC, a poukázal tak na slabnúcu silu tejto dlhoročnej televíznej siete, ktorá napriek usilovnému snaženiu stráca čoraz viac divákov.

"Niet pochýb, že tento rok patrí HBO," uviedol predseda Akadémie televíznych umení a vied Bryce Zabel, keď dnes dopoludnia vyhlasoval nominácie na tohtoročné prestížne ocenenie.

V ostro sledovanej kategórii najlepšia dráma sa budú o cenu Emmy uchádzať už avizované snímky "Six Feet Under", "Sopránovci", "Západné krídlo" a seriály z prostredia polície - "CSI: Crime Scene Investigation" a "24".

Kategória televíznych komédií bude tento rok súbojom medzi seriálmi "Sex v meste", "Curb Your Enthusiasm" a starými dobrými "Priateľmi", "Will & Grace" a "Raymonda má každý rád".

V kategórii o najlepšieho herca drámy boli nominovaní Michael Chiklis ("The Shield"), James Gandolfini ("Sopránovci"), Peter Krause ("Six Feet Under"), Martin Sheen ("Západné krídlo"), a Kiefer Sutherland ("24").

Nominácie v kategórii najlepší komediálny herec získali Ray Romano ("Raymonda má každý rád"), Bernie Mac ("The Bernie Mac Show"), Matt LeBlanc (predstaviteľ Chandlera v seriáli "Priatelia"), Eric McCormack ("Will & Grace"), Tony Shalhoub ("Mních"), a Larry David ("Curb Your Enthusiasm").

V súťaži o Emmy v kategórii najlepšia dramatická herečka sa stretnú Edie Falcová ("Sopránovci"), Allison Janneyová ("Západné krídlo"), Marg Helgenbergerová ("CSI: Crime Scene Investigation"), Jennifer Garnerová ("Alias"), a Frances Conroyová ("Six Feet Under").

V kategórii najlepšia komediálna herečka si zmerajú sily Jane Kaczmareková ("Malcolm in the Middle"), ktorá získala svoju štvrtú nomináciu za sebou, a Jennifer Anistonová - predstaviteľka sympatickej Rachel v seriáli ("Priatelia"). O cenu Emmy sa s nimi budú uchádzať ich herecké kolegyne Patricia Heatonová ("Raymonda má každý rád"), Debra Messing ("Will & Grace") a Sarah Jessica Parkerová ("Sex v meste").

V tohtoročných nomináciách je aj nová kategória, v ktorej budú súťažiť snímky "American Idol", "Amazing Race" a "Survivor".

Ceny Emmy Awards sa považujú za najprestížnejšie americké televízne ocenenie. Slávnostný ceremoniál udeľovania cien 55. ročníka sa uskutoční 21. septembra v Los Angeles.