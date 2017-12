Hviezdy Pohody

The Skatalites

18. júl 2003 o 11:00

Jamajská skupina je telesom s najvyšším vekovým priemerom na Pohode, ktorý presahuje 70 rokov. Skatalites sa nedávno zúčastnili ako jeden z headlinerov prestížneho festivalu v Glastonbury, kde ich festivalový bulletin označil za jamajský ekvivalent The Beatles. Ich koncert na prestížnom britskom festivale zažil aj šéf Pohody Michal Kaščák a označil ho za fantastický. História tejto jamajskej legendy má dve obdobia, medzi ktorými je veľká diera. Skupina, ešte pod názvom Skatelite, vznikla v prvej polovici 60. rokov a presadila sa debutom Ska Authentic. Bola to akási zmes boogie-woogie, blues, r&b, jazzu, mento, calipso a afrických rytmov a stalo sa vôbec prvým čisto jamajským príspevkom do hudobného biznisu. „Vynález ska nebol cielený, bol to vlastne iba vedľajší produkt našich neúspešných pokusov o americký r&b,“ tvrdia títo hudobníci. V tom čase sa Jamajčania objavili ako hudobníci a herci v prvej bondovke Dr. No. Po vnútorných rozporoch sa skupina v roku 1965 rozpadla a obnovila sa až v roku 1984. Aj napriek smrti zakladajúcich členov v roku 1998 koncertuje dodnes a je asi najpodstatnejšou skupinou na svete, ktorá reprezentuje štýl ska.

Skupina vystúpi v sobotu o 22.00 na Kofola Stage

Boban Markovič Orkestar

Dvanásťčlenný Boban Markovič Orkestar pochádza z mestečka Vladicin Han v južnom Srbsku a za posledných desať rokov sa stal najuznávanejšou srbskou dychovou kapelou. Ich hudbu predstavil západnému obecenstvu Emir Kusturica vo filmoch Underground a Arizona Dream. Kapelník Boban Markovič hrajúci na trúbku spolu s druhým trubkárom Jovicom Ajdarevicom sú nositeľmi prestížneho titulu Trumpet Maestro a aj samotná kapela sa môže pochváliť desiatkami významných ocenení medzi inými Golden Trumpet, First Trumpet či The Best Orchestra. Boban Markovič Orkestar zožali úspech na najrôznejších festivaloch po celej Európe av Srbsku sú absolútne najvyhľadávanejšou kapelou svojho druhu. Ich hudba vyšla na niekoľkých albumoch, zatiaľ posledným je Live in Belgrade zroku 2002.

Vystúpia v piatok o 18.00 na Kofola Stage

The Cardigans

Švédska skupina pricestuje na Pohodu s rovnakou výbavou a efektmi, aké predstavujú na európskom turné. Podľa organizátorov si so sebou donesú aj špeciálne krišťálové lustre, ktoré by mali navodiť komornú atmosféru. The Cardigans vznikli začiatkom 90. rokov a netrvalo dlho a vypracovali sa na skupinu, ktorá svojimi pesničkami ovládla svet. Jej zakladajúci členovia gitarista Peter Svensson i basgitarista Magnus Sveningsson, metaloví fanatici z Jonköping, ju postune prerobili na popovú skupinu, v ktorej pozornejšie ucho zachytí odstup a nadsádzku. Zostavu doplnili bubeník Bengt Lagerberg, gitarista a klávesák v jednej osobe Lasse Johansson a ich spolužiačka, ktorá dovtedy profesionálne nespievala, Nina Perssonová. Ich prvý album Emmerdale vyšiel v roku 1994, v Európe sa však presadili až nahrávkou Life. Popové trendy s nádychom alternatívy sledoval aj album z roku 1996 First Band on the Moon. Ten obsahoval megahit Lovefool, ktorý použili vo filme Rómeo a Júlia s Leonardom diCapriom a Claire Danesovou v hlavných úlohách. First Band on the Moon získal zlato v USA a v Japonsku opäť platinu. Ďalšia kolekcia, Gran Turismo (1998) zaznamenala odklon od barbiepopu bližšie k elektronickej scéne. Pamätáte si singel My Favourite Game, ako Nina letí na aute v protismere? Zatiaľ poslednou nahrávkou skupiny je aktuálny Long Gone Before Daylight, na ktorom sympatickí Švédi ochutnali, ako chutí country, presnejšie jeho alternatívna podoba.

Vystúpia v piatok o 19.30 na Bažant Stage

Kosheen

Kosheen sú v súčasnosti jednou z najznámejších predstaviteľov britskej drum‘n‘bassovej scény, ktorá spája tradičnú tvorbu piesní so špičkovou tanečnou produkciou. Trio tvorí Markee Substance, Dareen Decoder a Sian Evansová. Ich členovia vyrástli na bohatej gitarovej scéne, ale časom sa preorientovali na sample a mašinky. Začali robiť elektronickú hudbu, venovali sa dídžejingu. Svet oboch muzikantov sa zmenil príchodom speváčky a skladateľky Evansovej. Prvý masový úspech im priniesol singel Hide U vydaný v septembri 2001. Na Drum‘n‘Bass Awards stal Singlom roka (Kosheen tu získali ešte aj ocenenie The Best Newcomer), ale ovládol aj komerčné hitparády v Belgicku a v Holandsku, kde sa usadil na druhom mieste – paradoxne, rovno za Britney Spearsovou. Zatiaľ jediný, debutový album Kosheen s názvom Resist (2001), ponúka iskrivý elektronický breakbeat, mrazivé drum‘n‘bassové piesne o láske a srdcervúco nádhernú pochmúrnu melanchóliu, ktorá dáva naplno vyniknúť emotívnej škále hlasu Sian Evansovej. Vlani v auguste vydali Kosheen EP Hungry, ktorý mal fanúšikom kapely spríjemniť čakanie na album číslo dva. Ten by sa mal pod názvom Kokopelli objaviť na pultoch už 4. augusta. Prvou singlovou lastovičkou je skladba All In My Head.

Kosheen vystúpia v sobotu o 21.15 hod. na Bažant Stage

