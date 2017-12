The Cardigans mali autonehodu, na festivale Pohoda by však vystúpiť

18. júl 2003 o 15:15 TASR

Bratislava 18. júla (TASR) Členovia švédskej skupiny The Cardigans, ktorí sú hlavnou hviezdou festivalu Bažant Pohoda 2003, sa dnes stali v Čechách účastníkmi dopravnej nehody. Podľa predbežných informácií nebol nikto zo skupiny zranený.

K dopravnej nehode došlo údajne pred Prahou. Nemala by však ovplyvniť ich večerné vystúpenie na hlavnom pódiu festivalu Bažant stage, kapela však zrušila plánovanú tlačovú konferenciu. V súčasnosti už členovia švédskej formácie pokračujú v ceste do Trenčína. Podľa organizátorov by ich na colnici nemali zdržovať. Kamión s ich výbavou už na výstavisko dorazil, preto by ich vystúpenie malo byť s rovnakými efektami, aké predstavujú na európskom turné k novému albumu Long Gone Before Daylight. Aj prostredníctvom krištáľových lustrov tak na hlavnom pódiu navodia komornú atmosféru.

