V Trenčíne sa začal siedmy ročník festivalu Bažant Pohoda 2003

18. júl 2003 o 16:31 TASR

Bratislava 18. júla (TASR) Městský orchester mladých z Dolního Benešova odštartoval dnes na výstavisku v Trenčíne siedmy ročník najväčšieho hudobného open air festivalu na Slovensku Bažant Pohoda 2003.

Headliner festivalu The Cardigans by mal vystúpiť večer na Bažant stage i napriek tomu, že mal cestou na festival v Čechách autonehodu. Kapela preto zrušila plánovanú tlačovú konferenciu.

V areáli je už niekoľko tisíc priaznivcov dobrej hudby. Napriek tomu, že doteraz počasie trenčianskemu festivalu nie vždy prialo, každoročne sa tu stretáva do 20 tisíc ľudí. Meteorológia na piatok predpovedajú príjemné teploty - od 15 do 24 stupňov Celzia s prehánkami, v sobotu by sa malo počasie zlepšiť.

Pre návštevníkov dvojdňového festivalu sú pripravené vystúpenia 100 kapiel a DJ-ov z 20 krajín. Na siedmich scénach vystúpia okrem hviezd ako The Cardigans, Kosheen či Hooverphonic a mnohí ďalší.

The Cardigans má pre fanúšikov pripravené rovnaké efekty, aké predstavuje na európskom turné. Potom príde na rad slovenská Bez ladu a skladu, ktorá od roku 1997 hrá len výnimočne. Prvý deň na Bažant stage zakončia naši západní susedia - Mig 21 a The Ecstasy of Saint Theresa. Sobotný večer bude patriť britskej formácii Kosheen a belgickým Hooverphonic.

Na svoje si prídu aj priaznivci alternatívnej scény, world a etno hudby, či tanečnej scény - exkluzívne tu vystúpi česká kapela Tata bojs či stále populárnejší Čechomor. Priaznivcov Kusturicových filmov poteší orchester Bobana Markoviča. Z Jamajky pricestujú legendárni Skatalites, z Brazílie Trio Mocotó, z Británie Dreadzone, z Kuby Havana open. Slovenskú produkciu budú reprezentovať aj prešovská kapela Chiki liki tu-a, Le Payaco, Hex, Horkýže slíže, Zóna A, Slobodná Európa či Polemic.

Nechýbajú ani sprievodné podujatia - kino, výstava fotografií Pohody, literárna sekcia, alternatívne športy a nonstop internet na 48 počítačoch zadarmo. Účasť na literárnom pódiu prisľúbili prozaik Dušan Mitana, autor populárnej trilógie Rivers of Babylon Peter Pišťanek, Daniela Kapitáňová alias Samko Tále, básnik Ivan Štrpka. Do diskusie sa zapojí aj ústredný riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Richard Rybníček, saxofonista a hudobný publicista Marián Jaslovský, Michal Kaščák, Whisky či hudobný mág Marián Varga.

O bezpečnosť návštevníkov akcie sa stará 150 členov bezpečnostnej služby, 90 príslušníkov polície a viacerí pracovníci Mestskej polície, Dopravnej polície a Železničnej polície. V areáli Pohody fungujú štyri stanovištia Slovenského Červeného kríža a k dispozícii sú aj dve sanitky. V prípade väčšieho narušenia verejného poriadku sú v zálohe pripravení i kukláči. Okrem toho je v priestoroch festivalu 200-členný organizátorský štáb, ktorý zabezpečuje všetky potrebné služby fanúšikom i účinkujúcim.