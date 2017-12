Nominácie Emmy

NEW YORK - Nominácie na amerického televízneho Oscara, Emmy, neboli veľkým prekvapením. Najviac ich získali dávno podozriví Six Feet Under (Odpočívaj v pokoji, čo uvádzajú české televízie), Sex v meste a Západné krídlo.

19. júl 2003 o 13:30

Písmo: A - | A + 0

Západné krídlo. FOTO - REUTERS

Šestnásť, čiže úplne najviac nominácií, má tím satirického seriálu Six Feet Under, o rodinnom podniku - pohrebníctve. Pätnásť nominácií získal seriál Západné krídlo, ktorý minulý rok zvíťazil, po trinásť Sex v meste, mafiáni Sopranovci a rodinný sitcom Raymonda má každý rád. Nádej na hereckú Emmy majú Jessica Parker za Sex v meste a Jennifer Aniston za Priateľov, laureátka z minulého roka. V kategórii komédia sú nominované aj Patricia Heaton (Raymonda má každý rád), Jane Kacmarek (Malcolm In The Middle, u nás zatiaľ neuvedený) a Debra Messing (Wil a Grace). Spomedzi mužov patrí ku kandidátom v kategórii komédia opäť hviezda z Priateľov Matt LeBlanc. Spolu s ním Larry David (u nás zatiaľ neuvedený Utlm svoj entuziazmus), Bernie Mac (Show Bernieho Maca ), Eric McCormack (Will a Grace) a Ray Romano ako Raymond. K nomináciám za nekomediálny seriál Šesť stôp pod zemou, ktorý bol favoritom už aj minulý rok, patria aj kandidatúry na najlepší herecký výkon v kategórii seriál pre Frances Conroy a jej kolegu Petera Krausa. Veselí funebráci mali pred rokom až 23 nominácií, no nakoniec museli ustúpiť Západnému krídlu. Medzi najperspektívnejšími dámami v tejto kategórii je Eddie Falco ako manželka mafiánskeho bossa Soprana. Za túto rolu - tiež po druhýkrát - bol nominovaný James Gandolfini. Martin Sheen ako prezident (Západné krídlo) tiež patrí k nominovaným v kategórii nekomediálny seriál. Výber americkej televíznej akadémie (Academy Of Television Arts and Sciences) sa teda dá označiť za konzervatívny. Nové a veľmi sledované seriály sa v nomináciách objavujú len veľmi okrajovo. Napríklad špionážny Alias dostal len tri nominácie, jednu pre hlavnú predstaviteľku Jennifer Garner, dve pre dve vedľajšie. Akčný seriál, trhák 24, ktorý má dvadsaťštyri hodinových dielov, takže sa odohráva v „skutočnom čase“, dostal len dve nominácie, jednu v hlavnej kategórii Najlepší nekomediálny seriál, jednu pre hlavného predstaviteľa Kiefera Sutherlanda. Americká televízna akadémia si po prvýkrát všímala aj žáner reality show, na Emmy napríklad kandiduje The Amazing Race (Úžasné preteky), celosvetová súťaž najrôznejších párov hľadajúcich schovaný poklad. Do súťaže vstúpili aj American Idol (Americký idol) - hľadanie amatérskej superhviezdy, a Survivor (Prežiť). Znovu ovládol pole káblový kanál HBO. Za seriály a šou zhrabol tento rok 109 nominácií. Nasleduje NBC (77), CBS (59), Fox (37) a ABC (33). Víťazov 55. ročníka televíznych Oscarov sa dozvieme 15. septembra. (dpa)