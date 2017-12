Na turné kapely Jackson Five nebude chýbať ani Michael Jackson

New York 20. júla (TASR) - Bývalí členovia kapely The Jackson Five sa znova dávajú dohromady kvôli nahrávaniu nového albumu a pripravovanému turné. Nebude ...

20. júl 2003 o 19:00 TASR

Písmo: A - | A + 0 New York 20. júla (TASR) - Bývalí členovia kapely The Jackson Five sa znova dávajú dohromady kvôli nahrávaniu nového albumu a pripravovanému turné. Nebude medzi nimi chýbať ani ich najúspešnejší člen, "kráľ popu" Michael Jackson. Televíznu a rozhlasovú stanicu BBC o tom informoval člen kapely Jermaine Jackson. Vyhlásil tiež, že sa neobáva Michaelovej slávy, ktorou evidentne zatieňuje ostatných členov skupiny. "Michael sa dostal na výslnie vďaka svojim koreňom v Jackson Five," vyhlásil Jermaine. Ako dodal, na svojom turné neobídu ani Veľkú Britániu, kde v roku 1972 zažili nezabudnuteľné chvíle. Jackson Five v pôvodnej zostave naposledy vystupovali v roku 2001.