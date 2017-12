Quentin Tarantino rozdelil nový film na dva

Nový film štyridsaťročného amerického filmového režiséra Quentina Tarantina je priveľmi dlhý, preto nepôjde do kín naraz, ale v dvoch častiach. „Už sme na to mysleli, keď sa pripravoval scenár. A keď sme videli nakrútený materiál, tak to dávalo zmysel,“ povedal hovorca štúdia Miramax Films. Film nazvaný Kill Bill (Zabite Billa), v ktorom žiari Uma Thurmanová ako ženská akčná hrdinka, fanúšikovia netrpezlivo očakávajú. Je to jeho prvá snímka od Jackie Brownovej z roku 1997. Quentin Tarantino sa preslávil gangsterskými filmami Gauneri (Reservoir Dogs) a predovšetkým Pulp Fiction: Historky z podsvetia. Nový film napísal a zrežíroval podľa kung-fu filmov zo sedemdesiatych rokov. Je o samurajskej pomste - Uma Thurmanová sa v ňom prebudí z kómy, do ktorej upadla pred piatimi rokmi, a mužovi, ktorý sa ju pokúsil zabiť, pripraví dokonalú pomstu. Predbežná verzia filmu Kill Bill trvá tri hodiny, teda asi dvakrát toľko čo väčšina filmov a Miramax sa obával, že by pre svoju dĺžku by snímka prepadla. Prvá časť príde do kín 10. októbra. O dátume premiéry druhej časti sa ešte Miramax rozhodne. Podľa britského denníka The Times Quentin Tarantino pripravuje aj špeciálnu dlhšiu verziu filmu pre ázijský trh. (peb)