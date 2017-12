Filmový festival otvorí snímka Woodyho Allena

21. júl 2003 o 8:30 SITA

RÍM 21. júla (SITA) - Okrúhly 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach otvorí snímka Woodyho Allena Anything Else. Vo filme si okrem Allena v hlavnej úlohe newyorského umelca zahrá Christina Ricci, Jason Biggs a Danny DeVito. V USA ho uvedú 19. septembra a v Európe v októbri. Festival sa koná v čase od 27. augusta do 6. septembra, špeciálna projekcia bude na podujatí venovaná aj nedávno zosnulej 96-ročnej hollywoodskej herečke Katharine Hepburnovej.