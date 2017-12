Čakanie na Che Guevaru

22. júl 2003 o 15:00

FOTO – ČTK

Ambiciózny projekt pôvodom portorikánskeho herca Benicia Del Tora (jeden z hlavných hrdinov vo filme Stevena Soderbergha Traffic a filmu Štvanec, ktorý bude mať premiéru vo štvrtok) už dlho čaká v zásuvke: film o legendárnom kubánskom revolucionárovi Che Guevarovi. Konečne nastal nejaký nový vývoj: režisérom filmu s predbežným názvom Che má byť šesťdesiatročný Terrence Malick – doteraz sa hovorilo, že ním bude Steven Soderbergh. Ale ten má byť len producentom.

Zatiaľ ešte nikto netuší, kedy by sa malo začať s nakrúcaním, nehovoriac už o tom, kedy by ho mali dokončiť. Podľa informácií amerických médií sa zatiaľ v Hollywoode nenašlo štúdio, ktoré by sa ujalo produkcie a distribúcie.

Navyše, prominentný plachý Texasan Terence Malick je známy svojím spomaleným rytmom. Režíroval tri filmy, tým posledným bol film Tenká červená čiara, ktorý sa dostal do distribúcie roku 1999. Jeho debut Badlands z roku 1973 s Martinom Sheenom a Sissy Spacekovou o mladučkej dvojici, ktorá je na úteku po vražde otca – sa považuje za najimpozantnejší režijný štart v amerických filmových dejinách. Outsider Malick oslnil kritiku nezvyčajnou obraznosťou.

Režisér Soderbergh a Benicio Del Toro, ktorí sa snažia získať za režiséra slávneho Malicka, majú za sebou spoločné úspechy – Soderberghova dráma o drogovej vojne Traffic z roku 2000 získala Oscara za réžiu a Oscara získal za hlavnú úlohu aj Del Toro.

Zožne Del Toro takúto slávu aj za Che Guevaru? Zatiaľ to vyzerá, že by projekt Che mohol byť teoreticky hotový presne na Che Guevarove nedožité sedemdesiate piate narodeniny 14. júna 2004. No hollywoodske zlé jazyky už kuvikajú, že Del Toro sa na Che Guevaru teší zbytočné. Romantický revolucionár zomrel tridsaťdeväťročný, Del Toro má teraz tridsaťšesť a keďže Malick stihol za tridsať rokov nakrútiť tri filmy, štvrtý projekt svojím slimačím tempom stihne najskôr okolo roku 2018. To si už Del Toro zahrá iba ak starnúceho Fidela. (puk)