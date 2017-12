Columbia Pictures zverejnila prvý obrázok z filmu Spider-Man 2

Columbia Pictures zverejnila prvý obrázok z filmu Spider-Man 2 na Comic-Cone v San Diegu

22. júl 2003 o 16:30 TASR

Culver City, Kalifornia - Spoločnosť Columbia Pictures zverejnila vôbec prvý obrázok z veľmi očakávaného filmu Spider-Man(R) 2 v sobotu na Comic-Cone v San Diegu, najväčšom svetovom zhromaždení fanúšikov komiksu. Spider-Man 2 je založený na mimoriadne populárnej komiksovej sérii spoločnosti Marvel.

Obrázok, ktorý si možno pozrieť na adrese http://www.sony.com/spider-man, odhalil najnovšieho Spider-Manovho nepriateľa Doc Ocka, ktorého stvárňuje Alfred Molina (Frida).

Vo filme Spider-Man(R) 2, najnovšom pokračovaní megaúspešnej série Spider-Man, sa vracia Tobey Maguire ako prívetivý Peter Parker, ktorý sa snaží udržať jemnú rovnováhu svojho dvojakého života univerzitného študenta a nadľudského bojovníka proti zločinu.

Dobrodružstvo eskaluje a Spider-Manov život sa stáva ešte komplikovanejším, keď stretne brilantného vedca Dr. Otta Octaviusa (Molina), ktorý je prevtelený ako podlý zloduch s chápadlami Doc Ock.

Sam Raimi sa vracia ako režisér filmu Spider-Man(R) 2 spoločnosti Columbia Pictures, pri ktorom sa znova spája s producentmi Laurou Ziskinovou a Avim Aradom zo spoločnosti Marvel a hviezdnym obsadením, ktoré okrem Maguira a Molinu zahŕňa Kirsten Dunstovú, Jamesa Franca, J.K. Simmonsa a Rosemary Harrisovú. Spider-Man(R) 2 bude uvedený na celom svete 2. júla 2004.

O Columbia Pictures

Columbia Pictures, súčasť skupiny Columbia TriStar Motion Picture Group, je spoločnosťou Sony Pictures Entertainment. Sony Pictures Entertainment (SPE) je divíziou Sony Corporation of America (SCA), dcérskej spoločnosti Sony Corporation, sídliacej v Tokiu.

Ku globálnym činnostiam SPE patria produkcia a distribúcia filmov; televízna produkcia a distribúcia; tvorba a distribúcia digitálneho obsahu; celosvetové investovanie do televíznych kanálov; získavanie a distribúcia domácej zábavy; prevádzka štúdiových zariadení; vývoj nových zábavných produktov, služieb a technológií; a distribúcia filmovej zábavy v 67 krajinách. Sony Pictures Entertainment môžete nájsť na WWW na adrese http://www.sonypictures.com.

