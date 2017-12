Dražba Oscara Orsona Wellesa sa neuskutoční

New York 22. júla (TASR) - Aukčný dom Christie's rešpektoval protest americkej Akadémie filmového umenia a zrušil plánovanú dražbu Oscara, ktorého v roku ...

22. júl 2003 o 19:50 TASR

New York 22. júla (TASR) - Aukčný dom Christie's rešpektoval protest americkej Akadémie filmového umenia a zrušil plánovanú dražbu Oscara, ktorého v roku 1942 získal legendárny Orson Welles ako spoluautor scenára filmu Občan Kane, označovaného v rôznych anketách za jeden z najlepších filmov všetkých čias. Vyplýva to z informácií denníka The New York Times.

Akadémia trvá podľa periodika na svojom práve odkúpiť slávnu sošku za symbolický jeden dolár, aj keď to zmluvne má zabezpečené iba s laureátmi prestížneho ocenenia od roku 1950.

Práve slávny Oscar mal byť jedným z hlavných "ťahákov" piatkovej aukcie s názvom Entertainment Memorabilia, súčasťou ktorej bude vydraženie množstva iných predmetov pripomínajúcich herca, režiséra, scenáristu a producenta Orsona Wellesa (1915-1985). Sošku v odhadovanej hodnote 300.000-400.000 dolárov ponúkla do dražby Wellesova najmladšia dcéra Beatrice.