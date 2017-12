Veľký rokenrolový cirkus sa vracia do Prahy

Už po štvrtýkrát zažije české hlavné mesto najväčšiu, ale zároveň najpoctivejšiu rokenrolovú šou na svete. Rolling Stones, ...

23. júl 2003 o 12:00 PETER BÁLIK

Rolling Stones v akcii: v popredí kľačí Keith Richards, vedľa je Ron Wood a v pozadí sa ukláňa Mick Jagger. FOTO – ČTK/AP

Už po štvrtýkrát zažije české hlavné mesto najväčšiu, ale zároveň najpoctivejšiu rokenrolovú šou na svete. Rolling Stones, jedna z najúspešnejších skupín minulého storočia, predstaví sa v nedeľu 27. júla na pražskej Letenskej pláni. Očakávaný stotisícový dav prevedie výberom najväčších hitov vrátane špeciálnych lahôdok pre fanúšikov. To všetko bude zabalené do výpravnej pódiovej šou. A ešte v čomsi bude pražský koncert výnimočný. Mick Jagger, charizmatický frontman, oslávi v stovežatom meste šesťdesiatku.

The Rolling Stones v českej metropole predstavia Licks World Tour, na ktorom si pripomenuli štyridsiate výročie skupiny. Pred toľkými rokmi skupina odohrala v londýnskom Marquee klube prvý koncert. Písal sa 12. júl roku 1962. Odvtedy skupina prežila veľa skvelých, ale aj pochmúrnych udalostí. Prečkala smrť jej zakladajúceho člena Briana Jonesa, drogové problémy Keitha Richardsa, sólové ambície Jaggera a naposledy v roku 1991 aj odchod „nemého“ basgitaristu Billa Wymana, ktorý sa rozhodol odísť do zaslúženého dôchodku.

Medzitým svet zásobovala fantastickými nahrávkami a koncertmi. Najúspešnejšie obdobie si prežila na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov s platňami Beggars Banquet, Let it Bleed, Sticky Fingers a Exile on Main Street. Záblesky ich skladateľskej zručnosti a nápaditosti, ktorým velí neopakovateľná gitara Keitha Richardsa, objavovali sa aj na ich neskorších nahrávkach ako Some Girls, Steel Wheels alebo na posledných albumoch z 90. rokov.

Bombastická šou

Lídri Jagger a Richards spolu s ďalším kolegami, „šaškujúcim“ gitaristom Ronom Woodom a flegmatickým bubeníkom Charliem Wattsom predvedú v Prahe bombastickú šou, v ktorej budú dominovať hity, špeciálne efekty a na záver ohňostroj. Koncert na Letenskej pláni bude jeden z najväčších, aký skupina, ktorá tento rok kombinuje menšie sály, haly a arény, na tohtoročnej šnúre odohrá.

Čo čaká fanúšikov v Prahe? Podľa reportáže MF Dnes z mníchovského koncertu udrie do očí veľká projekčná obrazovka, ktorá pripomína mamutie kino, zobrazujúca detaily z koncertu – neopakovateľné Richardsove pohyby alebo Jaggerov aerobik. K jednotlivým piesňam sú pripravené špeciálne efekty – pri Sympathy For The Devil sa obrazovky zafarbia do fialovej a červenej farby, ďalšiu klasiku Honky Tonk Women bude sprevádzať sexistický animovaný klip.

Ako protiváhu k bombastickej šou Stones pripravili repertoár pre komornejšie pódium, umiestnené v strede davu. Má tvar boxerského ringu, kde sa superhviezdy premenia na klubovú skupinu. Na záver divákov vyprevadí slávnostný ohňostroj

Závislosť od hrania

Stones tento rok vydali výberový album Forty Licks. Kompiláciu dopĺňajú štyri nové piesne, aktuálny hit Don‘t Stop určite odznie aj na pražskom vystúpení. Skupina sľúbila fanúšikom, že počas Licks Tour sa ešte viac prehrabe vo svojom bohatom katalógu a zahrá aj raritné piesne a prekvapivé coververzie. Ich posledné šnúry k albumom Steel Wheels, Voodoo Lounge a Bridges To Babylon, ktoré videla aj Praha, prekonali rekordy v návštevnosti. Podobne je to aj s ich aktuálnymi koncertmi. Skupina sa však necíti unavená.

„Moja najväčšia závislosť, viac ako heroín, je pódium a publikum,“ hovorí Richards, ktorý ako každý zo Stones musí odpovedať na otázky typu: Ešte stále vás to baví? Nenudíte sa, keď hráte tie isté skladby? Keith, vráskavý maskot skupiny, odpovedá so stoickým pokojom: „Stones vždy verili na súčasnosť, ale hrať hity Jumpin‘ Jack Flash, Brown Sugar a Start Me Up je stále zábavné. Musíš však byť na ne vždy stopercentne pripravený. Hrať hity mi pripomína jazdu na divokom koni,“ povedal Richards prednedávnom pre magazín Rolling Stone.

Ktoré z ich superskladieb si vypočuje Praha?