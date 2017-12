Chicago s Melanie Griffithovou triumfuje aj v New Yorku

Osemkrát za týždeň stojí pred newyorským Ambassador Theatre dlhý rad. Ľudia dychtia za predstavením, podľa ktorého vznikol najväčší triumf tohtoročných Oscarov. Dav na 49. ulici sa v týchto dňoch stále neskracuje, skôr naopak, je čoraz dlhší a dlhší.

23. júl 2003 o 10:00

O viac než šesť týždňov po tom, čo malo Chicago – pôvodne londýnsky muzikál – svoju novú premiéru na Broadwayi, žije novým životom a priťahuje nové, predovšetkým mladé americké publikum. Nielen v New Yorku, ale aj na svojom treťom celonárodnom turné, ktoré sa začalo vo Washingtone.

„Chicago fantasticky zarába,“ hovorí producent Barry Weissler so zadosťučinením človeka, ktorého dieťa po celom svete doteraz zinkasovalo vyše 600 miliónov. „Skoro všade, kam prídeme, je vypredané. A tak je to aj v Londýne. Celý tento projekt je hyperúspešný. Bol už pred tým, než koncom minulého roka prišiel do kín film Roba Marshalla.“

Na fotografii je Tippi Hedrenová, ktorá blahoželá svojej dcére – americkej herečke Melanie Griffithovej počas záverečnej klaňačky po uvedení muzikálu Chicago v The Ambassador Theatre v New Yorku. Melanie Griffithová tu hrá v úlohe Roxie Hartovej, ktorú vo filmovej verzii Chicaga stvárnila Renée Zellwegerová. Film bude mať tridsiateho prvého júla oficiálnu slovenskú premiéru. (reuters)

FOTO – REUTERS