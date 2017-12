Najlepší je Hendrix

23. júl 2003 o 11:00

LONDÝN – Are You Experienced od Jimiho Hendrixa bolo hudobnými kritikmi vyhodnotené ako najlepší gitarový album všetkých čias. Prvé tri miesta obsadili albumy nahrané pred vyše tridsiatimi rokmi. Hendrixova prvá platňa je stará už 36 rokov, podľa odborníkov hudobného časopisu Mojo však ani týmto ocenením nemožno zhrnúť obrovskú priekopnícku prácu, ktorú americký gitarista so svojím novátorským spôsobom hry na elektrickú gitaru týmto albumom odviedol.

Na druhom mieste skončili britskí The Who a ich My Generation z roku 1965, tretí bol bluesový gitarista Howlin‘ Wolf a jeho rovnomenná platňa z roku 1962. (čtk)