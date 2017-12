Známy herec Robert De Niro sa predstaví ako detektív v novom filme Hodina pravdy

23. júl 2003 o 18:00 TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Populárny herec Robert De Niro stvárnil hlavnú postavu detektíva Vincenta LaMarca v najnovšom americkom filme režiséra Michaela Catona-Jonesa s názvom Hodina pravdy, ktorý bude mať slovenskú premiéru 24. júla.

Dej snímky sa začína odvíjať na pláži Long Beach neďaleko newyorskej štvrti Manhattan. Kedysi to bolo vyhľadávané výletné letovisko rodičov a ich detí, no postupne sa stalo bezútešným útočiskom narkomanov a bezdomovcov. Aj detektív LaMarc z oddelenia vrážd tu kedysi spoločne so svojím synom Joeym prežil najkrajšie chvíle svojho života.

Teraz sa však na Long Beach musí vrátiť, aby s verným policajným partnerom Regom Duffym vyriešil násilnú smrť drogového dílera. Navyše v mysli sa mu začínajú vynárať mučivé okamihy vlastnej minulosti, ktoré sa roky pokúšal vymazať z pamäti. Spomienky ho ženú späť k manželke Maggi, za ktorú našiel náhradu v podobe sympatickej susedky Michelle. Najväčšie utrpenie mu však spôsobuje skutočnosť, že hľadaným vrahom je práve jeho syn Joey, ktorého LaMarc už roky nevidel. Z Joeyho sa medzi tým stal narkoman, bitkár a nezodpovedný otec osemnásťmesačného syna.

Počas vyšetrovania sa detektív ponára čoraz hlbšie do minulosti. Jeho otec August bol na sklonku 50. rokov odsúdený a popravený za viacnásobnú vraždu malých detí. Ochranca zákona, ktorý sa celé roky pokúšal zamaskovať temnú škvrnu svojej rodiny svedomitou prácou, nemá čas premýšľať o tom, či sú vražedné sklony dedičné. Pred sebou tlačí oveľa dôležitejšiu otázku: Má cenu zradiť svoje profesionálne poslanie a pokúsiť sa zachrániť syna pred spravodlivým trestom?

Okrem De Nira si v tejto kriminálnej dráme zahrali i ďalší známi herci, napríklad William Forsythe, James Franco, Frances McDormand, Eliza Dushku a George Dzundza.