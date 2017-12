Ježiš je najpozeranejší filmový hrdina vôbec

Ujgursky, karakalpacky, nosu-ji – to nie sú jazyky mimozemských kmeňov z Hviezdnych vojen, ale dialekty z odľahlých regiónov Ázie. Spoločné majú to, že nimi hovoril Ježiš, a to na filmovom plátne.

24. júl 2003 o 9:00

Písmo: A - | A + 0

Brian Deacon ako Ježiš. FOTO – REUTERS

Film Ježiš, ktorý roku 1979 vo vlastnej produkcii nakrútili Američania John Krish a Peter Sykes, je filmom s najväčším množstvom divákov v dejinách. Údajne už vyše päť miliárd ľudí na celom svete mohlo obdivovať hlavného predstaviteľa Briana Deacona v kožených sandáloch. Film nadabovali do 800 rôznych jazykov, niekoľkokrát sa zjavil aj na našich televíznych obrazovkách. Trháky ako Hviezdne vojny, Titanic či Odviate vetrom sú v porovnaní s Ježišom klubové filmy. Úspech v tomto prípade nestojí na napínavom príbehu alebo akčných scénach. Kľúčom k masovej distribúcii po celom svete, väčšinou na videokazetách či najnovšie na nosičoch DVD, je aktivita organizácie Campus Crusade for Christ z Kalifornie. Stovky dobrovoľníkov cestujú s rôznymi formátmi tohto filmu, s premietačkami a filmovými plátnami a s posolstvom tohto zbožného filmového dobrodružstva. Preto sa autori scenára Barnet Bain a Barnet Fishbein snažili zbaviť dvojhodinový príbeh všetkých jeho regionálnych špecifík. Projekt filmu o Ježišovi naplánovala organizácia Campus Crusade a zaplatil ho miliardár Bunder Hunt. Od začiatku to bol skôr misijný než filmový projekt – keď si nalistujete v Novom zákone Evanjelium podľa Lukáša, nájdete takmer verné citáty obrazov a celých scén. Organizáciu Campus Crusade for Christ, ktorú založil ako miniprojekt pri Kalifornskej univerzite roku 1951 dnes už nebohý obchodník William R. Bright, mala medzi študentmi šíriť kresťanstvo. Dnes má asi 26-tisíc členov v 191 krajinách, minulý rok pracovala s rozpočtom 374 miliónov dolárov. Na jej webovej stránke sa tvrdí, že na základe filmu Ježiš sa obrátilo na kresťanskú vieru 176 miliónov ľudí. Moderní misionári sa dnes chcú najviac sústrediť na islamské krajiny. Britský režisér Andi Hunt je poverený úlohou nakrútiť pätnásťminútový film, ktorý by vyzdvihol spoločné črty islamu a kresťanstva. „Ježiš vystupuje aj v Koráne, ktorý je dôležitou súčasťou moslimskej viery,“ vyhlásil Hunt pre BBC. Vzťah medzi kresťanmi a moslimami je po irackom konflikte zvlášť napätý. Napriek tomu mal Huntov krátky film veľký úspech u obyvateľov prísne moslimskej egyptskej dediny, do ktorej dobrovoľníci na tento účel privliekli filmové plátno a šestnásťmilimetrovú premietačku. Deep Sehgal o nich nakrúca dokument a momentálne ich sprevádza na cestách. „Veria, že zakopli o jedinú veľkú pravdu, a sú ochotní snáď aj zomrieť, len aby sa o to poznanie podelili s ďalšími.“ Roku 2001 talibanský režim uväznil dve Američanky, ktoré chceli premietnuť film o Ježišovi afganskej rodine. O niečo neskôr ich vyslobodili americké jednotky. (puk)