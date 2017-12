Praha sa chystá na Rolling Stones

Praha 25. júla (TASR) - Praha sa pripravuje na záplavu fanúšikov legendárnej skupiny Rolling Stones, ktorá v nedeľu vystúpi na pražskej Letenskej pláni.

25. júl 2003 o 11:30 TASR

V českej metropole sa očakáva asi 90.000 fanúšikov a stavba tribún a pódií je už v plnom prúde. Muzikanti na čele s Mickom Jaggerom, ktorí budú v Prahe koncertovať už štvrtýkrát, by mali doraziť dnes popoludní.

Dejisko koncertu na Letenskej pláni je obohnané plotom a technici tu už niekoľko dní pracujú od rána do večera. Na ploche s rozlohou asi 60.000 metrov štvorcových vyrastajú tribúny s kapacitou pre 90.000 fanúšikov. Rolling Stones majú obrovské pódium s jedinečnou projekčnou plochou. Scéna pripomína mamutie kino, sprostredkujúce detailné zábery na gitaristov Keitha Richardsa a Rona Wooda, bubeníka Charlieho Wattsa a Micka Jaggera, ktorý je neustále v pohybe, behá po rampách a povzbudzuje publikum. Šou doplňujú svetelné efekty. Koncert bude snímať niekoľko kamier a tak ani na najvzdialenejších miestach diváci o nič neprídu.

Fanúšikovia si budú môcť kúpiť vstupenky ešte v deň koncertu, ale miesta na sedenie už asi nedostanú. V predpredaji sa predalo asi 60.000 vstupeniek. Najlacnejšie lístky na státie stoja 895 Kč a cena najdrahších sa vyšplhala na asi 5000 Kč.

Brány koncertného areálu sa otvoria v nedeľu o tretej. Ako predskokani Rolling Stones o šiestej vystúpi lotyšská rocková skupina Brainstorm a po nej pódium obsadí česká skupina Olympic Petra Jandu. Hlavné hviezdy večera sa objavia o deviatej večer a rocková nádielka potrvá asi dve a pol hodiny. Na koncerte fanúšikom ponúknu prierez svojou 40-ročnou tvorbou.

Praha sa už pripravuje na nápor tisícok fanúšikov. Na bezpečnosť v meste bude počas koncertu a pred ním dohliadať asi 1500 policajtov a príslušníkov bezpečnostných agentúr. V pohotovosti bude viac ako 150 zdravotníkov s ôsmimi sanitkami. Pražská Letná bude v nedeľu nedostupná pre autá a dopravné obmedzenia čakajú celé okolie dejiska koncertu. Na Strahovskom štadióne bude vyhradené parkovisko pre autobusy s mimopražskými fanúšikmi a po koncerte ich tam dopraví špeciálna posilnená električková linka.

Muzikanti by mali do Prahy doraziť dnes popoludní a ubytovať sa majú hoteli Four Seasons. Ich súkromný program je prísne utajený. Mick Jagger chce v sobotu v Prahe osláviť 60. narodeniny, na ktorých mu zablahoželá aj český exprezident Václav Havel. Jaggerovi má údajne venovať veľkú dekoratívnu vázu od výtvarníka a architekta Bořka Šípka. Gitarista kapely Ron Wood zase v sobotu otvorí výstavu svojich obrazov v pražskej Galérii Miro na Strahove. Ako uviedol riaditeľ galérie, Slovák Miro Smolák, niekoľko obrazov sa už predalo, hoci výstavu otvoria až v sobotu.

(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) juh