Filmové Chicago odštartovalo premiérou v Bratislave

25. júl 2003 o 13:30 TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - "Chytľavé" skladby z filmu Chicago, hostesky v náležitých farebných kostýmoch a veľká torta v tvare C dopĺňali vo štvrtok večernú afterparty, ktorá sa konala po slávnostnej slovenskej premiére amerického filmu Chicago.

Šiestimi Oscarmi a troma Zlatými Glóbusmi ocenený muzikál Chicago, v ktorom zažiarili herecké hviezdy ako Renée Zellwegerová, Catherine ZetaJonesová a Richard Gere, si nenechala v Bratislave ujsť napríklad speváčka Misha, herečka Zuzana Mauréry či slovenský herec Viktor Horján. Filmové Chicago si prišla pozrieť aj televízna redaktorka Andrea Šuvadová, ktorá si však už onedlho bude užívať ďalšie americké mestá "naživo".

Onedlho totiž spolu so svojím priateľom Ladislavom odchádza na trojtýždňovú dovolenku do Spojených štátov amerických, kde už dlhší čas žije jej sestra, herečka Silvia Šuvadová. "Najviac sa samozrejme teším na Silviu a kaviarničky v Los Angeles, ale máme namierené do Las Vegas či San Franciska," hovorí Andrea, ktorá sa na prvú cestu do USA náležite pripravila a na jazykovom kurze zdokonaľovala svoju angličtinu. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.