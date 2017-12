Zomrel jeden z významných filmových režisérov 20. storočia John Schlesinger

25. júl 2003 o 20:51 TASR

Los Angeles 25. júla (TASR) - Britský filmový režisér John Schlesinger, ktorého filmy Polnočný kovboj ocenený tromi Oscarmi, Maratónec, Deň kobyliek, ale aj ďalšie snímky mali možnosť vidieť aj slovenskí filmoví diváci, už nie je medzi živými. Rodák z Londýna, ktorý žil v kalifornskom Palm Springs, zomrel dnes v nemocnici vo veku 77 rokov.

John Schlesinger prekonal v decembri 2000 silnú mozgovú príhodu, jeho zdravotný stav nebol dobrý a v posledných týždňoch sa výrazne zhoršil.

Po nakrútení Polnočného kovboja s Jonom Voightom a Dustinom Hoffmanom využil Schlesinger problematiku homosexuality blízku jeho osobe aj v ďalšej snímke Sunday Bloody Sunday s Peterom Finchom a Glendou Jacksonovou v hlavných úlohách.

Neskôr sa podieľal aj na filme o mníchovskej olympiáde Visions of Eight (1973), na ktorom participovali velikáni svetovej kinematografie, vrátane Miloša Formana, Claudea Leloucha, Jurija Ozerova či Arthura Penna. Veľkú pozornosť nielen v Hollywoode vyvolala Schlesingerova filmová adaptácia románu Nathanaela Westa Deň kobyliek.

Zosnulý bol už pred zrodom týchto filmov v hollywoodskej produkcii talentovaným a neskôr renomovaným britským filmárom, o čom svedčia jeho práce A Kind of Loving (1962) s Alanom Batesom, Billy Liar (1963) s Julie Christieovou, či Darling, za ktorý práve táto herečka získala v roku 1965 Oscara, kým režisér figuroval medzi kandidátmi na toto prestížne ocenenie.

Ešte v polovici 80. rokov nakrútil vydarený špionážny príbeh The Falcon and the Snowman s Timothy Huttonom a Seanom Pennom v hlavných úlohách. Koncom tejto dekády a začiatkom 90. rokov vzniklo v Schlesingerovej réžii viacero filmov, počas nakrúcania ktorých spolupracoval filmár s hviezdami ako Martin Sheen (The Believers, 1987), Shirley MacLaineová (Madame Sousatzka, 1988), Michael Keaton, Matthew Modine a Melanie Griffithová vo filme Psychopat zo San Francisca (Pacific Heights, 1990), či Sally Fieldová, Ed Harris a Kiefer Sutherland v diele Oko za oko (Eye for an Eye, 1996).

Posledným tvorcovým dielom bol film Správna vec (The Next Best Thing, 2000) s Madonnou a Rupertom Everettom v hlavných úlohách.