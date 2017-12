Ne medzinárodnej Divadelnej Nitre sa predstaví štrnásť súborov

26. júl 2003 o 9:47 TASR

Nitra 26. júla (TASR) - Účasť na najväčšej prehliadke dramatického umenia na Slovensku - Divadelnej Nitre definitívne potvrdilo deväť zahraničných a päť slovenských súborov. Festival sa uskutoční v nitrianskom Divadle Andreja Bagara od 26. septembra do 1. októbra. Dramaturgia festivalu kládla dôraz na prezentáciu súborov z krajín východnej a strednej Európy so zámerom priblížiť odborníkom i širokej verejnosti terajšiu úroveň divadla v týchto krajinách. Zo zahraničných divadiel pozvanie prijali české scény Divadlo Polárka z Brna a Dejvické divadlo z Prahy, súbor Montalvo-Hervieu z Créteil vo Francúzsku, Nové divadlo z Rigy v Lotyšsku, Madách Kamara a Divadlo Radnóti z Budapešti, Teatr Polski z Poznane, Divadlo Okolo domu Stanislavského z Moskvy a všestranný divadelný umelec Nigel Charnock so svojim súborom z Londýna.

Domácu divadelnú scénu budú na prehliadke reprezentovať Slovenské národné divadlo, Divadlo Astorka Korzo ď90 a súbor študentov Vysokej školy múzických umení z Bratislavy, Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova a Divadlo Andreja Bagara Nitra. V deň otvorenia festivalu sa v štúdiu nitrianskeho divadla uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení sezóny - známych "Dosiek". Pripravené sú aj sprievodné a odborné podujatia, diskusie a semináre o smerovaní súčasnej európskej dramatickej tvorby.