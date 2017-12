V auguste si budú môcť fanúšikovia hudby vychutnať viac ako 12 festivalov

Bratislava 26. júla (TASR) - Fanúšikovia letných hudobných festivalov, tanečných rytmov a odviazanej zábavy sa môžu tešiť aj na druhú polovicu prázdnin.

26. júl 2003 o 9:56 TASR

Po júlovej trenčianskej Pohode, novozámockom Klikkfeste či rimavskosobotskom Rock Pop festivale si v auguste budú môcť oddýchnuť na viac ako 12 podobných podujatiach, ktoré pre nich pripravili organizátori vo všetkých kútoch Slovenska

Najväčšou augustovou festivalovou hviezdou, ktorá zavíta až priamo k úpätiu Vysokých Tatier, bude mladá švédska štvorica A-Teens. Po celom svete sa preslávila coververziami skladieb od legendárneho švédskeho speváckeho kvarteta Abba. Spoločne s populárnymi českými skupinami Kabát a Kryštof sa predstaví popradskému publiku v rámci dvojdňovej akcie Okey Leto 2003, ktorá sa začne v piatok 1. augusta. Okrem toho tu vystúpia aj slovenské stálice IMT Smile, Hex, Polemic, Gladiator, No Name, Team, Modus, Vidiek či Horkýže Slíže.

Počas prvého augustového víkendu sa budú môcť vytancovať aj návštevníci rekreačného strediska Rudava neďaleko Malaciek. Už v stredu 30. júla tu organizátori odštartujú 7. ročník Medzinárodného otvoreného turnaja v plážovom volejbale, ktorý je spojený s trojdňovým hudobným maratónom. Ten by mal vyvrcholiť v piatok a v sobotu. V mužskej a zmiešanej kategórii sa na pieskovom ihrisku predstaví 192 súťažných dvojíc, ktorým chvíle oddychu spríjemnia kapely Žena z lesoparku, Para, Desmod, Pressburger Klezmer Band, Chiki Liki Tu-a, Polemic, P.S., Karavana, Hex a mnohé ďalšie.

Počas úvodného augustového víkendu sa festivalový kolotoč roztočí i v Terchovej. V rámci 41. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu tu od 1. do 3. augusta vystúpi známy herec a spevák Michal Dočolomanský, Janko Kuric so skupinou Vidiek či kapely Hex, Aya a Arzén. Svoje tanečné, hudobné a spevácke umenie predvedú aj členovia folklórnych súborov Rozsutec, Štiavnik, Petrovičan, Rovňan, Pupov, Drevár, Hrochoťan a Slnečnica. Navyše pódium terchovského amfiteátra oživia koncerty hostí zo Srbska, Chorvátska, Poľska a Čiech.

Pre priaznivcov akustickej hudby v štýle country a folk je pripravený 7. ročník festivalu s názvom Folkovanie pod Skalkou v Liptovskom Hrádku. Návštevníci Liptova si budú môcť vypočuť piesne od skupín Mince vo fontáne, Divozel, Ploštín punk, Jazdci, Druhý dych, Kalumet, Union Citygrass, Kerberos, Letokruhy, Interval, Víchrica a ďalších interpretov. Špeciálnymi hosťami podujatia budú uznávaný český pesničkár Karel Plíhal, nemecká kapela Western Art a českí hudobníci známi ako zoskupenie Tempo di vlak. Folkovanie pod Skalkou sa začne 1. a skončí 3. augusta.

Poslucháči, ktorí si chcú naživo vychutnať hity mladej slovenskej speváčky Mishy a českých populárnych hviezd Monkey Business a Mig 21, môžu v tom istom čase navštíviť Martin, kde sa uskutoční tretí ročník akcie s názvom Nočné vlny fest. Medzi účinkujúcimi figurujú i domáce formácie Vidiek, Polemic, Le Payaco, Žena z lesoparku a Hex. Tanečná scéna zas bude patriť DJ-ovi Viperovi z Veľkej Británie, Patovi Heartovi z Francúzska, Vectifovi z Čiech a poľskej dvojici Twister a MC Lona.

O týždeň neskôr, v piatok 8. augusta, sa v blízkosti Piešťan otvoria brány 38. ročníka Červeníckych folklórnych slávností. Návštevníci tohto trojdňového podujatia sa budú môcť započúvať do obľúbených melódií rockových skupín Tublatanka, No Name, Babylon, Gladiator, Horkýže slíže, Aya či Desmod. Na svoje si však prídu aj staršie generácie, ktorým do taktu zahrá folklórno-satirická kapela Drišľak, ľudová hudba Moravienka či formácie Slniečko, Skaličané a Wanted.

V sobotu 9. augusta sa v Handlovej uskutoční prvá slovenská prehliadka hudobných skupín, ktoré hrajú prevzaté skladby od kultových svetových kapiel a interpretov. Divákom sa tu predstavia imitátori slávnych hviezd ako The Beatles, The Doors, Red hot Chilli Peppers, Ozzyho Osbourna či fenomenálneho amerického gitaristu Jimmiho Hendrixa. Špeciálnym prekvapením má byť koncert zoskupenia Lunárne legendy.

Ďalším podujatím pre milovníkov populárnej hudby bude Letofest 2003, ktorého začiatok organizátori stanovili na 16. augusta. Ťahákmi festivalu majú byť skupiny Slobodná Európa, Le Payaco, Chiki liki tu-a, Skapra šupina a No Gravity. Okrem toho na vedľajšom pódiu vystúpi desať amatérskych kapiel ako Sinker, Jelly Belly, Helenine oči, Dollys, Vaginálni paraziti či Kolowrat.

Obľúbený český folkový spevák a gitarista František Nedvěd spoločne s legendárnou českou country skupinou Samson a jeho parta predstavia svoje staršie i najnovšie skladby na festivale s názvom Stupavský širák 2003. Toto tradičné dvojdňové podujatie určené fanúšikom folku, country a divokého západu sa začne 22. augusta v amfiteátri v Stupave. Popri spomínaných hviezdach si tu zahrajú aj ďalšie známe formácie, napríklad Bukasový masív, Taxmeni, The Colt, Kaktus Band, Zubri, Bokomara, Poutníci, Fleret a Šidlo. Spolu tu vystúpi 25 skupín a interpretov a dva tanečné súbory Petronella a Bratislavské združenie country a dobových tancov.

Lokal Life alebo Ponorka KraKeZi Fest je názov prvého ročníka rockového maratónu, ktorý sa uskutoční 23. augusta v Kežmarku. Svoju tvorbu predstaví poslucháčom 11 hudobných skupín a traja DJ-i. Na zozname účinkujúcich sú zapísané formácie Olgoj Chorchoj, Gate, Karavana, Poopičný stav, Dezerter, Wayd, The Larch, Eternity, Nullus, Pagan Spirit a Ghasty Ones. Tanečnému parketu budú kraľovať DJ-i Pacho, Deo a Chipsi.

Záver leta bude patriť takisto ľahším a uvoľnenejším hudobným žánrom. Vo štvrtok 28. augusta privítajú organizátori piateho ročníka piešťanského hudobného festivalu Country Lodenica 2003 prvých návštevníkov. Tí sa budú môcť počas nasledujúcich troch dní a troch nocí započúvať do melodických skladieb populárnych českých pesničkárov Jarka Nohavicu, Karla Plíhala, Lenky Filipovej, Věry Martinovej, Marie Rottrovej, Karla Černocha či Alana Mikušeka. O spestrenie programu sa postará aj obľúbená kapela Čechomor a skupiny Tučňáci, Taxmeni, Lojzo, Neřez, Funny Fellows, Bukasový masív a mnoho ďalších. Pre zábavychtivých poslucháčov budú pripravené súťaže v plážovom volejbale, preťahovaní lanom, pití piva, ryžovaní zlata a jazde na koňoch.

Augustovú festivalovú šnúru ukončí piaty ročník dvojdňovej hudobnej prehliadky Slnohrad 2003 na nádvorí zrúcaniny hradu Vigľaš. Exkluzívnym hosťom tejto akcie venovanej pamiatke zosnulého slovenského herca, speváka, skladateľa, hudobníka a textára Jara Filipa má byť uznávaný slovenský interpret Richard Müller. Ten by mal na pódiu vystúpiť hneď v prvý deň, teda 29. augusta. Okrem neho si medzi múrmi hradu zahrajú a zaspievajú aj ďalší známi hostia - speváčka Jana Kirschner a skupiny Slobodná Európa, Polemic, Peha, Poseidon, Smola a hrušky, Blue Sundown či Vanilla Club. Na druhom nádvorí zrúcaniny bude prebiehať tanečná hauspárty.