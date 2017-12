CD

nové CD na trhu

28. júl 2003 o 12:00

Jane‘s Addiction - Strays

Capitol 2003

Legendárna skupina sa rozpadla ešte v roku 1990. Teraz po trinástich rokoch mlčania sa vracia skoro v pôvodnom zložení s novým albumom Strays. V deväťdesiatych rokoch si jej dvaja hlavní členovia spevák Perry Farrell a gitarista Dave Navarro vybíjali energiu v iných skupinách. Farrell založil kapelu Porno For Pyros, ktorá dlho nevydržala. Podobne dopadlo aj Navarrovo pôsobenie v skupine Red Hot Chili Peppers. Jane‘s Addiction sa presadili nevšednou kombináciou metalu, funku a rapu. Keď sa už mali stať slávnymi, rozpadli sa. Novinka od kalifornských rockerov šliape ako hodinky, je slnečná, na míle vzdialená od temnej lyriky, akú Farrell písal na prvých albumoch skupiny.

Thicke - A Beautiful World

Interscope 2003

Trochu ako Jamiroquai, potom ako Stevie Wonder. Na svete je nová hviezda, čerpajúca z funky hudby. Robin Thicke je známy svojím videom, ako sa preháňa na bicykli po americkom veľkomeste a hlavne piesňou When I Get You Alone, obsahujúcou sampel zo starej disco skladby Fifth Of Beethoven. Teraz sa náš trh dostáva album A Beutiful World. Prítomnosť dráždivého funku na albume dopĺňajú iné štýly ako džez, soul, pop a v piesni Vengas Con Migo aj salsa. Thicke je v súčasnosti asi najväčšia konkurencia pre lídra Jamiroquai Jaya Kaya.

Ashanti - Chapter II

Def Jam 2003

Hovoria jej princezná R&B. Americká soulová a hiphopová speváčka Ashanti vydáva už druhý album, obsahujúci piesne v strednom tempe a vzdychavé balady, nad ktorými sa vznáša podmanivý černošský vokál. Nemá talent Alicie Keysovej, za jej úspechom však stojí producentský tím Murder Inc., vychádzajúci z najmodernejších trendov černošskej R&B, stále čerpajúcej z bohatej minulosti. Z jej debutového albumu, za ktorý získala cenu Grammy, sa predalo až päť miliónov kusov.

The Who - Live at the Royal Albert Hall

Steamhammer Us 2003

Je to posledný koncert dnes už nežijúceho basgitaristu Johna Entwistla s The Who, ktorý minulý rok zomrel tesne pred začiatkom amerického turné tejto legendárnej skupiny. Pozostalí členovia Pete Townshend a spevák Roger Daltrey sa preto rozhodli vydať tento záznam z koncertu z londýnskej Royal Albert Hall. Posledný živák skupiny, ktorá sa preslávila svojimi energickými a hlučnými koncertmi, nie je iba spomienkou na famózneho basgitaristu. Aj napriek svojmu veku The Who ukázali silu svojich najlepších piesní. K tomu im pomohla aj zbierka osobností, čo im prišla do Londýna vzdať hold - Eddie Wedder, Paul Weller alebo Bryan Adams. Záznam vyšiel aj vo forme DVD. (peb)