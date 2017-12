Skúste zatlieskať jednou rukou!

Režisér kultových Samotárov DAVID ONDŘÍČEK (1969) dokončuje svoj tretí celovečerný film. Volá sa Jedna ruka netleská a scenár k nemu napísal spoločne s hercom Jiřím Macháčkom.

28. júl 2003 o 11:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Režisér David Ondříček počas nakrúcania nového filmu Jedna ruka netleská. FOTO - LUCKY MAN FILMS

„Máme dostrihané, začiatkom augusta miešame na Barrandove. Honza Muchow dokončuje hudbu, v ktorej sa neuveriteľne rozbehol a najmä rozospieval,“ zhrnul režisér situáciu svojho filmu. O čom bude? „Jedna ruka je o tlaku, ktorý na nás vyvíja doba a my sa necháme tlačiť tak dlho, až z toho môžeme zošalieť.“

Pri hlavných hercoch stavil Ondříček na „samotárske“ istoty - Jiřího Macháčka a Ivana Trojana. Povedľa nich však aj výrazne experimentoval. Obsadil debutujúcich Marka Taclíka a Kristínu Lukešovú. V malej role sa objaví aj Jan Tříska, pri ktorom Ondříček sľubuje veľké prekvapenie.

Čím Jan Tříska prekvapí?

„Ešte som u herca nezažil také nasadenie. Šokovalo ma, čo kvôli postave dokázal urobiť.“

Potvrdil legendy o svojej profesionalite?

„Skutočnosť je oveľa silnejšia. Naozaj nepije, nefajčí, je vegetarián, vstáva o piatej ráno a ide behať. Potom príde na skúšku a dokonale ovláda text, poprípade aj tanec. Na pľaci sa sústredí, nikam neodchádza, je milý a príjemný. Skvelá skúsenosť.“

Marek Taclík sa vraj vo finálovom výbere ocitol vedľa Davida Novotného a Pavla Lišku. Čo rozhodlo?

„Konkurz vyhral z pozície outsidera a som tomu rád. Vo filme funguje, hrá neskutočného smoliara. V jeho prospech pri výbere zavážilo aj to, že sa najviac podobá samotnej postave v súkromnom živote.“

A Kristína Lukešová?

„Keď sa prvýkrát objavila na nakrúcaní, zaregistroval som v štábe množstvo pohľadov, v ktorých boli otázniky spojené s výkričníkmi. Ak som sa niekoho na ňu opýtal, dostal som, mierne povedané, vyhýbavú odpoveď.“

Prečo?

„Kristína má nezameniteľný hlas a herecký prejav. Postupne sme sa do nej všetci zamilovali, čo sa určite stane aj divákom, keď ju uvidia a najmä počujú.“

Ako ste spokojný s formujúcou sa tvárou filmu?

„Možno, že to bude znieť čudne, ale ten film naozaj vyzerá skoro tak, ako som si ho predstavoval. Samozrejme, niektoré scény sa podarili lepšie, iné horšie, ale celkove je to tak, ako som chcel. Otázkou zostáva, ako si ho predstavovali diváci.“

Viem, že ste svoju nedokončenú snímku púšťali aj kolegom - Petrovi Zelenkovi, Janovi Hřebejkovi, Alice Nellis, Ivanovi Zachariášovi. Pýtali ste sa vraj aj na názor psychológov a sociológov. To vždy si takto testujete nový film?

„Robil som to už aj predtým, ale do dôsledkov som to poňal až na Jednej ruke. Vypracoval som dotazník, aký používajú iní filmári. Predlohou mi bol aj producentský dotazník Alfreda Hitchcocka. Film potom videlo v rôznych fázach vyše dvesto ľudí. Od filmových profesionálov až po štrnásťročných školákov.“

Čo ste sa dozvedeli?

„V akej fáze sa diváci bavili, kde sa im zdal film príliš pomalý, kto je najlepším hercom vo filme. Diváci si dokonca mohli aj vybrať alternatívny koniec alebo tipovať, koľko príde divákov do kina.“

Nerozhodoval potom za vás divák?

„Som dosť tvrdohlavý človek a rozhodujem sa sám za seba. Zároveň si ctím diváka a milujem komunikáciu s ním. Aj preto som urobil niektoré zmeny, na ktoré by som bez divákov neprišiel.“

V čom sa bude odlišovať od Samotárov?

„Bude mať inú poetiku, hovorí o iných veciach. Podobný je azda len režisérsky rukopis a humor, ktorý je však posunutý. Má viac tém, je inak rozprávaný, než sme zvyknutí a rozhodne je svojím spôsobom kontroverzný.“

V čom?

„Nechám to už na diváka. Som radšej, keď mi niekto povie, o čom je môj film, než aby som ho popisoval sám.“

Ako sa zmenil samotný režisér?

„Je veľmi ťažké hovoriť sám o sebe, ale niečo viem určite. Viac som schopný realizovať svoju predstavu. Samotného ma však často prekvapí, aká tá predstava vlastne je.“

