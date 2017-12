Pár nových pohľadov na Katharine Hepburnovú

29. júl 2003 o 10:00

Scott Berg, autor knihy Spomienoky na Kate. FOTO – REUTERS

Kate Hepburnová si výslovne priala, aby hneď po jej smrti bola publikovaná kniha spomienok na jej život a vzťah so Spencerom Tracym, ktorý trval dvadsaťsedem rokov. Posledné riadky knihy Kate Remembered (Spomienky na Kate) napísal držiteľ Pulitzerovej ceny Scott Berg 29. júna, keď jedna z najväčších hviezd filmového plátna zomrela vo veku 96 rokov. Do dvoch týždňov sa na pultoch kníhkupectiev objavil 370-stranový herečkin životopis. Dnes už je z neho bestseller.

Čitatelia si trebárs prečítajú, ako Tracy, ktorý si rád vypil, raz udrel pod vplyvom alkoholu Kate surovo do tváre. A Kate v knihe okrem iného priznáva, že sa ako študentka nechala fotografovať a maľovať nahá. Alebo keď v šesťdesiatych rokoch odišla do ústrania, začali o nej kolovať zvesti, že sa duševne zrútila. Ona sa však starala o chorého Tracyho.

Kniha obsahuje aj vyjadrenia o niektorých osobnostiach filmového plátna – o Ralphovi Richardsonovi, Johnovi Travoltovi, Harrisonovi Fordovi či Julii Robertsovej s úsmevom, o Meryl Streepovej, Sylvesterovi Stallonovi, Woodym Allenovi či Arnoldovi Schwarzeneggerovi kriticky. „Kate chcela, aby kniha vyšla čo najskôr,“ potvrdil spisovateľ. Spomienky, ktoré vznikli z rozhovorov s Kate od roku 1983, keď mala herečka 75 a Berg iba 33 rokov. Priateľstvo medzi Hepburnovou a Bergom sa začalo počas dvojdňovej prípravy rozhovoru, ktorý nikdy nevyšiel.

„Kate bola vždy presvedčená, že jej život bol fascinujúci a nechcela si vziať svoj príbeh do hrobu,“ hovorí spisovateľ. Po prvom stretnutí Kate pozvala Berga na víkend na svoje panstvo vo Fenwicku v Connecticute, čím definitívne začala vyše dve desaťročia trvajúca spolupráca a priateľstvo.

Podľa Scotta Berga Hepburnová s nechuťou vnímala názor verejnosti na milionára Hughesa, filmového impresária, pilota a priemyselníka, s ktorým udržiavala tri roky intímny vzťah. „Zdalo sa jej, že ľudia si pamätajú Hughesa ako patologicky výstredného chlapa a to ju zraňovalo. Sama naňho spomínala ako na vynikajúceho muža. Ľuďom sa pri vyslovení mena Hughes vybaví čudák s dlhými nechtami a riedkymi vlasmi. Mýty, ktoré o ňom vznikli, nikto neuviedol na pravú mieru a v povedomí ľudí preto zdomácneli,“ poznamenal Berg.

Katharine Hepburnová bola dvanásťkrát nominovaná na Oscara a štyrikrát ho získala. Hovorilo sa o nej, že je inteligentná žena s moderným myslením a vášňou v tele, ktorá rada divo hýrila.

Búrlivú sériu večierkov Kate začala s režisérmi Georgeom Stevensonom, Johnom Fordom a Hughesom hneď potom, čo sa presťahovala do Hollywoodu – hoci ešte vtedy bola vydatá za študentskú lásku Bryna Mawra. Osudné pre ňu bolo stretnutie so Spencerom Tracym. Hrali spolu vo filme Žena roka a ona sa okamžite bláznivo zamilovala. Myslela si, že Spencer Tracy bol najlepší filmový herec. „Ako varený zemiak – celkom jednoduchý, nekomplikovaný a pritom geniálne dobrý,“ tvrdievala. Spencer Tracy sa nešťastne oženil s ortodoxnou katolíčkou, ktorá sa nechcela rozviesť. Napriek tomu prešiel niekoľkými aférami s herečkami Joan Crawfordovou alebo Myrnou Loyovou, až sa nakoniec usadil s Kate.

Scott Berg opisuje, za akých okolností mu Kate rozprávala o poblúznení Spencerom. „Stalo sa to za jednej z tých nocí, ktoré sa končia až dlho po večeri. Oheň v kozube pomaly zhasína a vonku sa zotmieva. V izbe visí neisté ticho.“ A tlmeným hlasom dodala: „Príbeh sa začal odvíjať.“

Potom sa Scott Berg spýtal: „Udrel ťa niekedy?“

„Raz,“ odpovedala úprimne Kate a rozprávala o príšernej noci, keď vyzdvihla opitého Tracyho v bare a chcela ho odviezť do hotelu, on sa na ňu však vrhol. Herečka tvrdila, že sa o tomto incidente nikdy nezmienila, pretože bola presvedčená, že bol taký opitý, že by si to nepamätal.

Rozhovory si Scott Berg nikdy nenahrával, ani si nerobil poznámky. „Bola to vynikajúca žena, ale nevedela si svoje spomienky utriediť. To bola moja úloha, zlepiť z čriepkov mozaiku.“ LARRY FINE, reuters