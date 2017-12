Videoklip kanadského hiphopového interpreta so Spejblom vyvolal v ČR rozpaky

29. júl 2003 o 13:00 TASR

Hamburg 29. júla (TASR) - Svetoznáma bábková postavička - "taťulda Spejbl" - sa objavil vo videoklipe cover verzie hitu amerického rapera Nellyho s názvom Hot in Herre, ktorú nahral montrealský diskdžokej DJ Tiga.

O rozpakoch, kritických reakciách až pobúrení, ktoré tento fakt vyvolal v Čechách, o skutočnosti, že sa tak stalo bez akejkoľvek dohody s pražským Divadlom Spejbla a Hurvínka, ako aj o snahe zainteresovaných dohodnúť sa informuje najnovšie vydanie nemeckého spravodajského týždenníka Der Spiegel.

Podľa rovnakého zdroja sa 50-centimetrová postavička Spejbla dostala pôvodne do Kanady ako suvenír z Prahy vďaka Thomasovi Sontagovi, ktorý s ňou čoskoro začal v Montreale vystupovať v miestnych kluboch. Jeho brat, ktorým nebol nikto iný, ako práve DJ Tiga, preto vsadil už na "overeného koňa," keď si Spejbla vybral pre videoklip, v ktorom sa objavuje preoblečený za ženu i ovešaný šperkmi v červenom športovom vozidle na rytmy hiphopovej hudby.

DJ Tiga však pred výrobou videoklipu berlínskou spoločnosťou !K7 nikoho nepožiadal o súhlas. Horst Weidenmüller, šéf spomínanej firmy, tvrdí: Nemali sme ani tušenia, že táto bábka je v Česku tak populárna. Ospravedlnili sme sa a poslali do Prahy ťažko zrozumiteľný anglický text skladby, aby sme dokázali, že je všetko v poriadku. Fámy o tom, že Spejbl fajčí vo videoklipe marihuanu, sú jednoducho somarinou.

Helena Štáchová, riaditeľka zainteresovanej pražskej divadelnej scény, hovorí v tejto súvislosti o zrejmom porušení ochrannej značky, pretože Spejbla a Hurvínka nesmie nikto bez súhlasu využiť pre vlastné účely.

Nechcem si ani len predstaviť, čo by sa mohlo stať, ak by sme podobnému zneužívaniu nezabránili. Hurvínek by sa mohol objaviť hoci v pornofilme, poznamenáva žena, ktorá stála spolu s Milošom Kirschnerom (1927-1996) pri najväčších úspechoch pražských bábkohercov ďaleko za hranicami bývalého Česko-Slovenska. Podľa vlastných slov sa jej však inkriminovaný videoklip, ktorý medzičasom videla, páči, čo však nič nemení na fakte, že tento prípad je precedensom, ktorý treba vyriešiť čistým spôsobom a ktorý nemôže znamenať udeľovanie biankopovolení na využívanie obľúbených postavičiek.