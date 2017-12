Poullainová mala v krvi 0,2 promile alkoholu

OLOMOUC - Herečka Chantal Poullainová, ktorá nedávno havarovala v Olomouci a vážne zranila mladý pár, pila pred jazdou alkohol. Ako však uviedla hovorkyňa olomouckej polície, krvná skúška preukázala v krvi 0,2 promile alkoholu, čo zodpovedá zhruba jednému

30. júl 2003 o 11:00

pivu.

Znalci naopak nezistili v krvi herečky omamné a psychotropné látky. Drogy zatiaľ nenašli ani vo fľaštičke uschovanej vo vychádzkovej palici, ktorú mala v aute. Technickú poruchu na vozidle znalci vylúčili.

Poullainová havarovala na kruhovom objazde v Olomouci, kde narazila do osobného auta. Pri nehode v ňom bol ťažko zranený pár mladých ľudí. Herečka utrpela ľahký otras mozgu.

Poullainová začala čeliť špekuláciám, že v aute viezla drogy, keď policajti objavili v jej vychádzkovej palici fľašku s bielym práškom. Obsah ampulky je už dva týždne v laboratóriu. Herečka odmieta, že by šlo o drogu. Zatiaľ nebola z ničoho obvinená. Je však podozrivá zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví. Ak by sa jej vina dokázala, hrozilo by jej až päť rokov väzenia. (čtk)