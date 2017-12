Skladby nového Müllerovho albumu vznikli za týždeň v New Yorku

Bratislava 30. júla (TASR) - Nečakaný priebeh mal mesačný pobyt Richarda Müllera v zámorí. V New Yorku sa spontánne rozhodol nakrútiť nový album a dal ...

30. júl 2003 o 8:45 TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Nečakaný priebeh mal mesačný pobyt Richarda Müllera v zámorí. V New Yorku sa spontánne rozhodol nakrútiť nový album a dal mu názov Monogamný vzťah.

"Relatívne veľmi rýchlo sa zbehli okolnosti a podarilo sa mi urobiť nové skladby. Vôbec za tým nebola dlhodobejšia príprava, o ktorú som sa síce v poslednom období intenzívne snažil, ale bez akéhokoľvek výsledku. Za dva roky som, mám pocit, okrem niekoľkých sms-iek takmer nič nenapísal a pomaly som tomu prestával veriť. Rozmýšľal som už aj nad koncepciou, že autorom bude slovenský textár Vlado Krausz, ktorý už pre mňa dokonca pripravil asi dvadsať nových textov. Amerika, a najmä New York mi vždy tak zdvihne adrenalín inšpirácie, že teraz v podstate v priebehu týždňa vznikol materiál a povedal som si, že by bolo možno veľmi príjemné to tu natočiť," hovorí Müller spoza veľkej mláky o novej doske s tým, že v jednom klube vo Woodstocku stretol človeka menom John Lardieri. Ten ho vraj zaujal, dohodli sa a dokonale si padli do noty. "Natočili sme to na Manhattane a dnes by to malo byť hotové," doplnil spevák s tým, že každý človek v určitom období života pocíti nevyhnutnú potrebu mať pri sebe jedného partnera a on sa práve v tomto období nachádza. Preto Monogamný vzťah.

V poradí už štrnásty Müllerov album vraj musí podľa jeho slov posúdiť každý sám a on sa na reakcie publika veľmi teší. "Aj v minulosti som si overil, že môj pohľad na vlastnú hudbu býva iný ako stanoviská fanúšikov, či nefanúšikov. Pri vydaní každého albumu som vždy veľmi zvedavý na reakcie. Z môjho pohľadu cédečko nie je žiadnou revolúciou, alebo experimentom. Je tam dvanásť pesničiek, ktoré majú, tak ako som sa aj v minulosti vždy snažil, v prvom rade ambíciu byť dobré už keď si ich človek zahrá na gitare. Vždy som mal šťastie robiť s tými najlepšími hudobníkmi a definitívny výsledok pesničky bola vždy kolektívna záležitosť a v tomto prípade to nebolo inak. Teraz sa mi splnil detský sen, vždy som túžil nahrať album s hudobníkmi z iného sveta. Nečakal som, že realita môže ešte predbehnúť moje predstavy," dodáva s nadšením.

Album sa nahrával v štúdiu Monster Island s americkými hudobníkmi, ktorí sú zároveň aj jeho spoluproducentmi. Na bicie hrá v USA žijúci Angličan Steve Holley, posledný bubeník skupiny Paula McCartneyho - Wings, ktorý už nahrával a koncertoval s Eltonom Johnom, Joeom Cockerom, Julianom Lennonom, Chuckom Berrym a ďalšími. Prvý raz si Müller písal všetku hudbu aj texty sám a prvý raz tu neznejú klávesy. Pilotný singel E+F je venovaný Richardovým deťom (názov je iniciálkami ich krstných mien) a do slovenských rádií ho nasadia 1. septembra. Album vyjde 11. novembra.