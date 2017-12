Speváčka Madonna bude producentkou romantickej komédie

30. júl 2003 o 10:35 TASR

New York 30. júla (TASR) - Bezprostredne po vydaní najnovšieho albumu American Life presedlala americká speváčka Madonna do filmovej branže. Bude producentkou romantickej komédie z hudobného prostredia She Rocks, ktorú režíruje Amie Steirová.

Podľa internetovej stránky www.madonnamusic.com sa v hlavnej ženskej úlohe predstaví americká herečka Amanda Peetová. Táto 31-ročná Newyorčanka stvárni hudobnú kritičku, ktorá píše článok o rockovej hviezde.

O obsadení mužskej hlavnej úlohy sa zatiaľ nerozhodlo. Nakrúcanie sa začne na jeseň.

Komédia She Rocks je celovečerným debutom Amie Steirovej, ktorá doteraz sfilmovala iba poviedky Zoe Loses It a Date Squad.

"Madonna si obľúbila nielen scenár, ale aj diela Peetovej a Steirovej. Hudobný priemysel je svet, v ktorom sa vyzná," povedal predstaviteľ spoločnosti Maverick Films.