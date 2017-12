V Santa Fé uviedli v svetovej premiére operu o manželke Mao Ce-tunga

Santa Fé 30. júla (TASR) - Desať rokov venoval práci na opere Madame Mao o živote štvrtej manželky niekdajšieho "mocného muža" Čínskej ľudovej republiky Mao Ce-tunga hudobný skladateľ čínskeho pôvodu Bright Sheng (48), ktorý sa z rôznych tém, charakteristických pre 77 rokov života bývalej herečky, rozhodol pre problematiku útlaku a pomsty.

Tento rodák zo Šanghaja, ktorý presídlil do New Yorku v roku 1982, venoval už v minulosti inštrumentálne dielo Roztrhnuté rany: In Memoriam 1966-76 obetiam tzv. kultúrnej revolúcie v Čínskej ľudovej republike, ktorej protagonistkou bola práve Madame Mao.

Libreto operného diela, ktoré v uplynulých dňoch uviedli v svetovej premiéra v americkom Santa Fé, je Colin Graham, ktorý sa podujal aj na réžiu inscenácie.

Part mladej Ťiang Čching prevzala sopranistka Anna Christy, tú istú postavu v pokročilejšom veku politicky aktívnej osobnosti stvárňuje mezzosopranistka Robynne Redmonová.

Opera je príbehom mladej herečky, ktorá neskôr ako manželka najvyššieho predstaviteľa komunistickej Číny zohrala počas tzv. kultúrnej revolúcie v 60. rokoch významnú úlohu pri masovom prenasledovaní občanov krajiny.

Autori nekládli v opere dôraz na historickú precíznosť, ale skôr na analýzu súvislosti, ktoré viedli Čiang Čing k jej aktivitám. V žiadnom prípade však nemožno povedať, že by Madame Mao predstavovalo toto dielo ako kladnú postavu.

Po úmrtí Mao Ce-tunga sa jeho vdova ocitla pred súdom, ktorý ju odsúdil na absolútny trest. Ten neskôr pozmenili na doživotný žalár. V roku 1991, keď bola hrdinka opery už kvôli zhoršenému zdravotnému stavu v domácom väzení, sa rozhodla pre dobrovoľný odchod z radov živých.

