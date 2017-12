Rozsiahly testament Katharine Hepburnovej viacnásobne prekvapil

New York 30. júla (TASR) - Testament nedávno zosnulej hollywoodskej hviezdy Katharine Hepburnovej obsahuje viacero prekvapujúcich prvkov.

30. júl 2003 o 11:30 TASR

Herečka sa v 23-stranovej poslednej vôli obrátila na dedičov s prosbou, aby jej štyroch Oscarov, rôzne iné spomienkové predmety a osobnú korešpondenciu poskytli istej charitatívnej organizácii. Zároveň rozhodla o tom, že jej dlhoročná gazdiná Norah Moorová zdedí 200.000 dolárov, kým o zvyšok majetku sa rozdelia sestra Margaret, brat Robert a pozostalí po Hepburnovej už zosnulých súrodencoch Marion a Richardovi, informoval New York Daily News.

Podľa rovnakého zdroja slávna herečka zanechala nábytok a obrazy z jej malého domu v New Yorku blízkej priateľke - redaktorke spravodajstva televíznej spoločnosti ABC Cynthii McFaddenovej. Portrét Hepburnovej, prácu kanadskej maliarky Myfanwy Spencer-Pavelicovej venovala zosnulá Národnej galérii vo Washingtone.

Hodnota Hepburnovej majetku v hotovosti sa vyčísľuje na asi 800.000 dolárov, hodnota nehnuteľností (domov a pozemkov) sa odhaduje na 20 miliónov dolárov. Jeho najväčšia časť v Old Saybrooku v štáte Connecticut na pobreží Atlantického oceánu by sa mala predať, zvyšok by v zmysle testamentu mal byť odovzdaný verejnosti.

Pozostalí po Katharine Hepburnovej vyhoveli jej ďalšej žiadosti, a to neusporiadať spomienkové slávnosti alebo verejný pohreb. Jej popol uložili na cintoríne v umelkyninom rodnom meste Hartford.

Herečka, ktorú počas viac ako 60-ročnej kariéry navrhli 12-krát na prestížneho Oscara, zomrela 29. júna vo veku 96 rokov.