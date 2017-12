Festival Jánošíkove dni ponúka nielen folklór

1. aug 2003 o 11:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA/TERCHOVÁ 31. júla (SITA) - Takmer nonstop bude od dnešného do nedeľného podvečera ovládať Terchovú hudba, spev a tanec 41. ročníka folklórneho festivalu Jánošíkove dni. Ako pre agentúru SITA povedal dramaturg festivalu Peter Cabadaj, hlavnú časť festivalu tvoria tri galaprogramy v amfiteátri Nad Bôrami, ktorý má kapacitu 6 000 divákov. Množstvo ďalších vystúpení bude vo festivalovom šapitó pod amfiteátrom.

Celkovo sa na Jánošíkových dňoch predstaví okolo 600 účinkujúcich. „Dominantný bude, samozrejme, folklór, ale tradične sa predstavia aj iné hudobné žánre,“ uviedol Cabadaj. Na festivale vystúpia aj také skupiny ako Arzén, Hex alebo Terchovský symfonický orchester a v noci z piatku na sobotu je na programe country bál. Podľa Cabadaja bude najväčším ťahákom sobotný hlavný program Zase sme tu... Okrem špičkových hudobných telies zo Slovenska, Srbska, Chorvátska, ale aj Senegalu a ďalších krajín ponúka súboj primášov sprevádzaných Diabolskými husľami, úpravu ľudových piesní v podaní českej kapely Toč kolotoč či prezentáciu prvého CD terchovskej formácie Nebeská muzika, ktorá experimentuje s ľudovými motívmi. „Pôde o vyložene hudobnú smršť,“ charakterizoval Cabadaj sobotný galaprogram. Uzavrie ho ohňostroj a ľudová veselica až do rána. Nedeľný program bude mať klasický scenár. Po svätej omši za nositeľov hudobných tradícií to bude konský vozový sprievod z Terchovej do Vrátnej doliny. „Sprievod je jediným bodom programu, ktorý si zachoval svoju podobu počas všetkých ročníkov Jánošíkových dní,“ dodal dramaturg festivalu. Organizátori očakávajú počas všetkých troch dní minimálne 50-tisíc návštevníkov. Aj tento rok však budú mať motorizovaní hostia problém s parkovaním. Nedostatok parkovacích plôch by sa však už na budúci rok nemal opakovať. Terchovčania totiž pripravujú komplexnú rekonštrukciu festivalového areálu a jeho infraštruktúry.

