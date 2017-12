Začína hudobný festival Ready Okey leto 2003

1. aug 2003 o 10:30 SITA

POPRAD 1. augusta (SITA) – V Poprade dnes o 15:00 začína dvojdňový hudobný festival Ready Okey leto 2003. Dramaturgia festivalu aj v tomto roku vychádza z hlavného zámeru organizátorov, ktorým je ponúknuť divákom naživo tých interpretov a piesne, s ktorými sa stretávajú počas celého roka v éteri Rádia Okey. Na pódiu na futbalovom štadióne sa počas dvoch dní predstavia viac ako dve desiatky slovenských a českých interpretov, ktorých skladby určujú aktuálne trendy a smerovanie slovenskej a českej populárnej hudby.

Organizátori po minuloročných skúsenostiach vsadili na osvedčenú kombináciu známych melódií so strhujúcimi rytmami aktuálnych hitov. Hudobný festival otvorí skupina Pros & Cons. Nasledovať budú Chill On The Sun, UKND, Vanilla Club, Hex, Polemic, Peha, Gladiator, Kryštof, No Name a Team. Záver prvého dňa bude patriť švédskemu kvartetu A*Teens, ktorá sa vo svete presadila cover verziami najväčších hitov legendárnej skupiny ABBA. V sobotu sa pred publikom v Poprade od 15:00 predstavia Chigolly, Smola a hrušky, Ears, Žena z lesoparku, Helico, Misha, Le Payaco, Modus, IMT Smile, Desmod, Vidiek, Horkýže slíže a skupina Kabát.

Minulého roku navštívilo popradský hudobný festival takmer 30 000 divákov. Tohto roku organizátori upravili konfiguráciu areálu na futbalovom štadióne, čím sa vytvoril priestor pre zvýšenie kapacity hľadiska s ohľadom na predpokladaný zvýšený divácky záujem. Popradský festival sa zaradil medzi tri najväčšie podujatia tohto charakteru na Slovensku.

Organizátori sa rozhodli venovať výťažok 10,- Sk z každej predanej vstupenky na kampaň „Avon proti rakovine prsníka“. Ready Okey leto 2003 organizujú Rádio Okey v spolupráci s Produkčným domom Forza a mestom Poprad. Agentúru SITA informoval PR manažér Produkčného domu Forza Július Kuruc.