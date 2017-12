A-Teens zostanú A-Teens, aj keď už nebudú tínedžermi

Bratislava 1. augusta (TASR) - Prechádzkou po starom meste Bratislavy a večerou v jednej z miestnych reštaurácii začala populárna švédska tínedžerská ...

1. aug 2003 o 15:30 TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Prechádzkou po starom meste Bratislavy a večerou v jednej z miestnych reštaurácii začala populárna švédska tínedžerská skupina A-Teens vo štvrtok večer svoj dvojdňový pobyt na Slovensku. Štvorica mladých Švédov - Amit, Dhani, Marie a Sara, ktorá prerazila v roku 1998 obnovenými hitmi skupiny ABBA, vystúpi dnes večer na festivale Ready Okey leto 2003 v Poprade.

"Zaspievame pesničky zo všetkých našich troch albumov, bude to taký mix rôznych štýlov," prezradili sympatickí Švédi, ktorí sa po prvom úspechu ako "nová ABBA" pustili na vlastnú hudobnú dráhu, takže ich nasledujúce dva albumy obsahovali už pôvodné nové pesničky. "Väčšina našich priaznivcov ich prijala dobre. Tí, ktorí sú naozaj našimi fanúšikmi, hovoria, že je skvelé, že sme spravili aj niečo vlastné. A potom sú samozrejme aj takí, ktorí nás označujú za kapelu jedného hitu," zhodnotil reakcie publika spevák a klávesista kapely Amit Paul.

Po piatich rokoch kariéry členovia skupiny pomaly začínajú opúšťať rady -násťročných, zmenu "teenedžerského" názvu však ani do budúcnosti neplánujú. "Už raz sme názov zmenili, keď sme sa z ABBA Teens stali A-Teens a niektorí to stále nepochopili, takže ešte raz sa meniť názov určite nechystáme. Keď sa totiž mení meno, ľudia predpokladajú, že je to zrazu niekto iný, ale my sme stále tí istí. Pôjdeme ďalej a uvidíme," prízvukujú členovia skupiny.

Ako prvá zo štvorice oslávila pred pár dňami 11. júla dvadsiatku blondínka Marie. "V deň narodením sme vystupovali na ostrove Gotland, takže mi zborovo zaspievalo publikum. Ale nepokladalo som to za tú pravú oslavu, lebo tam nebola moja rodina. Potom sme to samozrejme oslávili aj u mňa doma s malou večerou a party v klube," spomína Marie na svoje prvé vážnejšie okrúhle jubileum.

Hneď po vystúpení v Poprade majú A-Teens namierené do lotyšskej Rigy a na budúci týždeň ich čaká aj koncert doma vo Švédsku. "Pár dní voľna sa počas tohto leta vždy nájde, ale takú dlhšiu dovolenku si dáme až neskôr," prezradili úspešní Švédi.

aj som