Hudobný šoubiznis sa pripravuje na jeseň

2. aug 2003 o 14:00

Janko Kuric je so skupinou Vidiek v letných mesiacoch zavretý v domácom štúdiu. FOTO – MAREK VELČEK

Akí slovenskí hudobníci sa cez leto nachádzajú v nahrávacích štúdiách, čo sa varí v pobočkách medzinárodných firiem? Podľa predbežných plánov vydavateľstiev sa na predvianočný trh pripravili takmer všetci známi slovenskí interpreti.

Universal pripravuje na jeseň frontálny útok. Podľa Jozefa Stopku zo slovenskej pobočky bude najväčšou udalosťou nový album Richarda Müllera s názvom Monogamný vzťah, ktorý nahral v New Yorku s tamojšími hudobníkmi. Na september je naplánované nahrávanie novej platne Jany Kirschner, ktorá, ak to všetko pôjde podľa plánu, by sa mala objaviť na trhu v novembri. „Keď šla Jana do štúdia nahrávať posledný album Pelikán, vyšla z neho po roku a pol. Dúfame, že teraz všetko pôjde podľa plánu,“ dodáva Jozef Stopka. Najväčšie nadnárodné vydavateľstvo zobralo pod svoje ochranné krídla skupinu Vidiek, ktorá vydáva nový album po dlhých šiestich rokoch.

Na jeseň je naplánovaná live nahrávka skupiny Team z jej posledného turné, nový album Róberta Opatovského, ako aj výberovka Mekyho Žbirku, tentoraz zahŕňajúca aj jeho piesne z 90. rokov. V Universale si veľa sľubujú aj od No Name. Tí pracujú v štúdiu na nových pesničkách, ktoré sú podľa vydavateľstva ich najvyzretejšou nahrávkou s množstvom sláčikových aranžmánov.

Bez udania dôvodu je názov nového albumu bratislavskej skupiny Iné Kafe, ktorý vychádza začiatkom septembra vo vydavateľstve Forza. Prvý singel je už nasadený v rádiách, volá sa Veľkou palicou 3 a skupina vedená Vratkom Rohoňom sa rozhodla odchýliť od neopunkového zvuku, bližšie k tvrdšiemu punkrocku.

V BMG/Ariola sa spoliehajú na nový album skupiny Elán. Prvý singel Fuga skupina predstavila ešte v máji, v auguste by sa mala v rádiách objaviť ďalšia skladba Láska moja. Vydanie novinky s pracovným názvom Tretie oko, ktorá by mala byť vraj „posledným“ albumom tejto skupiny vôbec, je naplánované na koniec septembra a začiatok októbra. V štúdiách sa v súčasnosti nachádza spievajúca herečka Szidi Tóbiás, ktorá pracuje na druhom šansónovom projekte. V BMG počítajú aj s novým albumom od prešovských Nocadeň.

V Monitor/EMI na november naplánovali prekvapenie od nitrianskych Horkýže slíže. Tí majú pripravený bližšie nešpecifikovaný projekt. Podľa firmy má ísť o akýsi „medzialbum“, pretože skutočnú regulárnu nahrávku chystá recesistická skupina až na budúci rok. Podľa informácií denníka SME má ísť o množstvo krátkych pesničiek, tak ako to napríklad urobili na ich poslednom albume Kýže sliz.

V Sony Music Bonton sa spoliehajú na nové tváre, napríklad tie, ktoré objavili cez súťaž Coca-Cola Pop Star. Tento rok sa o prvé miesto museli podeliť až dvaja interpreti – Zuzana Smatanová a Peter Adamov. O debutový album Zuzany Smatanovej sa stará producent Maroš Kachút, ktorý sa podpísal aj pod debut Mishy. „Bude to veľmi živý album s naturalizovaným gitarovým zvukom. Tri piesne sú slovenské, zvyšok je v angličtine,“ povedal o nahrávke, ktorá vyjde začiatkom septembra, riaditeľ slovenskej pobočky vydavateľstva Róbert Sedlák. V prípade debutu Petra Adamova sa v Sony Music Bonton spoliehajú, že zaplní miesto v žánrovej kolónke – „pop, ktorý nikoho neurazí“. Album so slovenskými textami a súčasným zvukom by mal vyjsť začiatkom novembra.

PETER BÁLIK