Prvý deň Ready Okey Leta vyvrcholil vystúpením A-Teens

Poprad 3. augusta (TASR) - Švédskou kapelou A-Teens vyvrcholil v piatok v noci prvý deň hudobného festivalu Ready Okey Leto v Poprade

3. aug 2003 o 13:00 TASR

.

Štvorica interpretov, ktorú preslávil repertoár legendárnej skupiny ABBA, odohrala približne 45 minútové vystúpenie. Publikum však už predtým do varu dostalo viacero slovenských kapiel a český Kryštof. "Leto je pre kapelu ako vždy pracovné, pretože chodíme po koncertoch a festivaloch. Na dovolenku nám teda nezostáva veľa času, hoci sme niečo ušetrili a išli do južných Čiech, trochu oddychovali a skladali nové pesničky," povedal po vystúpení líder kapely Kryštof Richard Krajčo, ktorý si atmosféru na popradskom futbalovom štadióne pochvaľoval. "Našou hviezdou na Slovensku je Richard Müller. Mne osobne sa páči ale aj kapela Peha," dodal český "obchodník s dažďom". Priamo z bratislavského nahrávacieho štúdia prišla na festival do Popradu slovenská kapela No Name, ktorá už 29. septembra vydá svoj ďalší album. "Chceli sme niečím prekvapiť, ale z nového albumu sme zatiaľ nechceli nič hrať. Ľudia sa chcú baviť a nové skladby ešte nepoznajú," konštatoval líder kapely Igor Timko. Počas prvého večera Okey Leta zaspievali publiku aj Hex, Polemic, Peha, Gladiator a skupina Team na čele so spevákom Paľom Haberom.

Ready Okey Leto 2003 vyvrcholí dnes v noci a po desiatke interpretov bude záver dvojdňového festivalu patriť koncertom slovenských Horkýže slíže a českej formácie Kabát.