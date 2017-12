Speváčka Pink prezradila podrobnosti o novom albume

Londýn 2. augusta (TASR) - Extravagantná britská speváčka Pink prezradila, že jej nový album ponesie názov Try This.

2. aug 2003 o 19:15 TASR

Zbierka má uzrieť svetlo sveta začiatkom novembra a prvým singlom bude pieseň God Is A DJ. V texte skladby sa okrem iného spieva: "Ak je Boh DJ, život je tanečný parket,

láska je rieka a ty si hudba,

Ak je Boh DJ, život je tanečný parket,

Dostávaš, čo ti je dané,

všetko je o tom, ako to používaš. ("If God is a DJ, life is a dancefloor, love is a river and you are the music, if God is a DJ, life is a dance floor, you get what is given, itďs all how you use it.")

Hoci Pink neuviedla, s kým spolupracovala, Linda Perryová a Tim Armstrong prezradili, že sa obaja na albume podieľali.

