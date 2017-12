Na festivale Okey leto 30 000 divákov, organizátori spokojní

POPRAD 3. augusta (SITA) – Skupina Kabát a záverečný ohňostroj ukončili krátko po polnoci v Poprade jeden z najväčších hudobných festivalov na Slovensku Ready Okey leto 2003. Sobotňajší večer na popradskom futbalovom štadióne sa niesol v znamení toho najl

3. aug 2003

epšieho, čo ponúka slovenská i česká scéna populárnej hudby. Vystúpenia skupín LePayaco, Modus, IMT Smile, Desmod, Vidiek, ale najmä Horkýže slíže a hosť z Českej republiky, skupina Kabát, priviedli vyše 15 000 divákov do varu.

Počas oboch dní sa na festivale Ready Okey leto 2003 predstavilo 24 kapiel, ktoré videlo spolu vyše 27 000 platiacich divákov, čo je viac ako v minulom roku. Celkový počet návštevníkov dosiahol podľa PR manažéra Produkčného domu Forza Júliusa Kuruca až 30 000 ľudí. „Sme veľmi spokojní. Tohtoročný festival potvrdil, že to už nie je lokálny festival. Bolo tu veľa ľudí z Bratislavy, či stredného Slovenska. Festival chceme robiť aj v budúcnosti tu v Poprade“, uviedol J. Kuruc.

Organizátori majú do budúcnosti záujem posunúť festival ďalej. „Chceli by sme návštevníkom ponúknuť aj alternatívne pódiá,“ doplnil J. Kuruc. Určitým sklamaním pre divákov bolo vystúpenie švédskej skupiny A*Teens. „A*Teens možno mali veľké očakávania, možno bol problém v jazykovej bariére, budeme to musieť zanalyzovať,” uviedol J. Kuruc. Aj do budúcnosti však organizátori plánujú ako headlinerov pozývať zahraničných hostí. Výber hudobných hostí by sa ani v budúcnosti nemal príliš meniť. “Divákom chceme naživo ukázať interpretov, ktorých môžu počas celého roka počuť vo vysielaní Rádia Okey. Tento ročník bol možno trochu viac popový, budúci bude možno viac rockový”, doplnil J. Kuruc.