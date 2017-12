Journal du Dimanche: Marie Trintignantová doplatila na partnerovu žiarlivosť

Paríž 3. augusta (TASR) Žiarlivosť partnera, ktorá sa vystupňovala v stratu jeho sebaovládania a výbuch zlosti, viedli zrejme k tragickej smrti francúzskej ...

3. aug 2003 o 18:31 TASR

Paríž 3. augusta (TASR) Žiarlivosť partnera, ktorá sa vystupňovala v stratu jeho sebaovládania a výbuch zlosti, viedli zrejme k tragickej smrti francúzskej herečky Marie Trintignantovej (41).

Inkriminovanú nočnú scénu v jednom z hotelov litovskej metropoly Vilnius vyvolala totiž "pridôverná SMS-ka", ktorej odosielateľom bol otec dvoch herečkiných detí, filmový producent Samuel Benchetrit. S odvolaním sa na zdroje francúzskej justície o tom dnes informoval parížsky nedeľník Journal du Dimanche.

Dcéru slávneho herca Jeana-Louisa Trintignanta, ktorá nakrúcala v Litve televízny film o spisovateľke Colette pod režijným vedením svojej matky Nadine, udrel po prijatí SMS-ky niekoľkokrát mimoriadne silno do tváre jej súčasný priateľ, spevák rockovej formácie Noir Désir Bertrand Cantat. Výzor zosnulej pripomínal podľa očitých svedkov tvár boxera zmláteného v pästiarskom súboji.

Mozgový edém, ktorý 1. augusta viedol k jej úmrtiu v Paríži, kam ju previezli, sa podľa odborníkov nemohol vytvoriť v dôsledku facky alebo pádu, ako to tvrdil Cantat. Ide o zranenie, ktoré je typické pre obete dopravných nehôd, motocyklistov bez ochranných prilieb alebo vodičov automobilov, ktorí si nezapli bezpečnostný pás, napísal vo víkendovom čísle Le Monde.

Bertrand Cantat (39), podozrivý z toho, že zapríčinil úmrtie herečky, bude z rozhodnutia litovskej justície v dočasnej väzbe do 14. augusta vo Vilniuse. Potom ho zrejme vydajú do Francúzska, kde môže za ublíženie na tele so smrteľným následkom dostať trest až 15 rokov odňatia slobody nepodmienečne.

6 20 le žab