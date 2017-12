Blairovej verzia Beatles je tohtoročným hitom európskych letovísk

4. aug 2003 o 9:00 TASR

Londýn 4. augusta (TASR) - Leto 2003 sa v európskych letoviskách nesie v znamení spevu Cherie Blairovej, manželky britského premiéra Tonyho Blaira. Jej verzia piesne od Beatles When I'm 64 je najnovším trhákom tohtoročných letných diskoték nielen na Britských ostrovoch, ale po celej Európe.

Ako píše denník Independent, Cherie nečakane oslnila verejnosť minulý mesiac počas manželovej návštevy Pekingu. Keď čínski študenti požiadali Blaira, aby im niečo zaspieval, pani Blairová nelenila a pribehla manželovi na pomoc. Smelo predstúpila a zanôtila krátku pasáž z hitu legendárnej britskej štvorice.

Jej snaha sa zjavne vyplatila. Spevácky pokus pani premiérovej spracovali britskí dídžeji do rytmickej tanečnej nahrávky, ktorá sa stala obľúbeným hitom britských dovolenkárov v slnkom zaliatych letoviskách ako je španielska Ibiza či Ayia Napa na Cypre.

Melódia zaznamenala raketový nástup v nočných kluboch po celej Európe, potvrdil pre denník Independent nemenovaný zdroj z hudobného priemyslu. Podľa jeho slov sa k piesni "každý spočiatku staval ako k žartu, no teraz je celkom vážne trhákom na tanečných parketoch. Je to trochu smiešne, ale Cherie by sa skutočne mohla stať hitom tohto leta."

Spevácky výkon manželky britského premiéra sa dostal na mixážne pulty britských diskdžokejov vďaka neznámej osobe, ktorá nahrávku rozposlala najvýznamnejším osobnostiam tanečnej scény.