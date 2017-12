S Terminátorom som už skončil

Štyridsaťosemročný JAMES CAMERON vytvoril príbeh o Terminátorovi, ktorý sa stal legendárnou rolou Arnolda Schwarzeneggera. Na tretí diel sa nedal nahovoriť ani po ...

5. aug 2003 o 8:30 EDWIN GRASSMEIER, Berlín

James Cameron a Bill Paxton pri nakrúcaní filmového dokumentu o Titanicu Duchovia hlbočiny. FOTO – REUTERS

Štyridsaťosemročný JAMES CAMERON vytvoril príbeh o Terminátorovi, ktorý sa stal legendárnou rolou Arnolda Schwarzeneggera. Na tretí diel sa nedal nahovoriť ani po niekoľkonásobnom naliehaní železného muža. Aj tak je uvedený v titulkoch tretieho dielu, ktorý sa tento týždeň dostane do našich kín, vraj preto, lebo vytvoril postavy, čo v ňom vystupujú. Inak s ním však, ako tvrdí, „nemá nič, ale vôbec nič spoločné“.

Ale hoci už spolu nemajú nič do činenia, vďaka rituálom filmového biznisu sa tento rok každú chvíľu znovu stretávajú. Už od festivalu v Cannes je Arnold Schwarzenegger na svojom európskom turné a prezentuje tretí diel Terminátora. James Cameron absolvuje takmer identickú trasu propagujúc svoj posledný dokument Duchovia hlbočiny. V miestnostiach tlačových konferencií si tak striedajú stoličky. Aj James Cameron sa stretol s novinármi v Berlíne.

Odkedy v deväťdesiatom siedmom obehol kiná váš Titanic, márne sa čaká na váš ďalší hraný film. Tlačí vás úspech? Alebo trpíte tvorivým blokom?

„Áno, to hovoria všetci, ale je to úplný nezmysel. Pre mňa je podstatná otázka, ako urobím svoj ďalší film najťažšie, ako sa len dá. Chcem ho nakrútiť v 3D a potreboval som pár rokov na kamery a príslušnú vizuálnu techniku. Až potom môžem začať nakrúcať. Bude to pravdepodobne najťažší a najriskantnejší projekt, do akého som sa kedy pustil. To nie je blok, ale hľadanie výzvy, ktorá by bola dosť zaujímavá na to, aby sa človek dal na celý stres s agentmi a štúdiami, ktorý patrí k nakrúcaniu hollywoodskeho filmu.“

Nečudujú sa v hollywoodskych štúdiách, že ste už niekoľko rokov dávali prednosť dokumentárnym filmom?

„Iste, hollywoodsky main-stream sa trochu čuduje, že som nemal chuť na stomiliónové produkcie. Tí ľudia totiž vedia len toto. Dobre si však rozumiem s Jimom Giannopoulosom, prezidentom 20th Century Fox. Miluje archeológiu a výskum.“

Hyperprojekt Titanic bol však napokon stratový, aj napriek úspechu. Ako to?

„V istom bode som si už myslel, že dvesto miliónov, čo to celé stálo, sa nikdy nevráti. Vrátilo sa niečo cez sto miliónov. To v tomto prípade nepokrylo náklady, a tak som mal pocit, že som to zúfalo zle odhadol.“

V dokumente Ghosts Of The Abyss (Duchovia hlbočiny), ktorý ste nedávno dokončili, ste sa znovu vrátili k Titanicu. Prečo sa tak často zaoberáte katastrofami a apokalyptickými víziami?

„To je pravda, tá téma ma asi prenasleduje už od Terminátora. Neviem, odkiaľ sa to berie. Zrejme zlé sny z detstva, zo šesťdesiatych rokov, z kubánskej krízy, mal som osem rokov a čakal som zánik sveta.“

Nie je Titanic vašou obsesiou?

„Všetkým, čo robím, som posadnutý. Na imaxový dokument Duchovia hlbočiny sme sa potápali do útrob Titanicu - tým som si spojil hneď niekoľko svojich obsesií: históriu, ktorú náš svet zbytočne zanedbáva, nakrúcanie a potápanie. Ak mám byť úprimný, to milujem ešte viac než nakrúcanie.“

Vôbec neuvažujete o ďalšom Terminátorovi? Arnold Schwarzenegger sa vyjadril, že by rád nakrútil aj štvrtý diel. Vy nie?

„To už je na ňom. Ale keďže terminátorovská niť je už pretrhnutá, určite sa k nemu nevrátim.“

Netrápi vás pocit, že vám ukradli vaše najkrajšie dieťa?

„Nie, myslím, že nie. V druhom dieli som vyrozprával všetko, čo som chcel. Tretí som ešte ani nevidel.“