Vampír Sachs a jeho vampi

Hamburské múzeum umenia a remesiel oslavuje Güntera Sachsa ako priateľa umenia, erotického fotografa a legendárneho umelca života. Nemci ho považujú za znalca žien-priekopníka. Ženská časť ľudstva, ako tento legendárny macho zistil už pred rokmi, má ...

5. aug 2003 o 12:00

Veľkoplošná fotografia Ascott je zo série Klonované amazonky.

FOTO - REUTERS

Ako to robia, to už sedemdesiatročný multimilionár Sachs neupresňuje. Kedysi študent matematiky a vášnivý fotograf-amatér má byť dámam za čo vďačný. Na jeho snímkach sú mladé blondínky, namaľované nepriamo úmerne oblečeniu: čím viac rúžu, tým viac nahých plôch.

Len mladá Claudia Schifferová sa začiatkom deväťdesiatych rokov mohla haliť do historizujúcich kostýmov, ktoré mali pripomínať Kleopatru či Matu Hari. Claudia Schifferová je očividne svojmu obdivovateľovi vďačná - vo štvrtok príde na jeho vernisáž.

Množstvo erotických snímok hviezd Sachsovi síce prinieslo lukratívne objednávky na titulky časopisov ako Vogue, no prekážali mu v kariére vážneho umeleckého fotografa. A naozaj ho preslávili: herečka a milovníčka zvierat Brigitte Bardotová, s ktorou sa v šesťdesiatych rokoch dokonca oženil („mal ten istý rolls ako ja“), ale čoskoro sa rozviedli a on napokon spoznal radosti trvalého manželského šťastia s inou blondínou, švédskou fotomodelkou Mirjou. Medzi jeho ďalšími priateľmi sú kráľovná módy Coco Chanelová a umelec-excentrik Dalí. Günter Sachs je „playboy for all seasons“, napísali o ňom raz Financial Times. V San Moritzi, aby si mal kde dôstojne vychutnať apres ski, založil Sachs nočný klub Dracula, v ktorom pri zvláštnych príležitostiach rád vystupoval ako Dracula.

Vo veži hotela Palace si roku 1969 dal zariadiť byt, nie od hocikoho, ale od idolov popartu Andyho Warhola a Toma Wesselmana. Byt mal „pôvab starého grandhotela kombinovaný s výhodami nového“, nadchýnal sa Sachs. Začiatkom deväťdesiatych rokov túto jeho súkromnú umeleckú výstavu rozobrali, uložili do debien a zrekonštruovali v troch miestnostiach v hamburskom múzeu.

Tvoria vrcholný bod celej výstavy - „živý kúsok doby a jej umenia“. Ktorý estét zo swinging sixties by si nechcel robiť raňajky v kuchyni, ktorú navrhol Andy Warhol? Alebo spočinúť po búrlivej noci v červeno-čiernej spálni, ktorú vytvoril princ popartu Roy Lichtenstein?

Mottom celej výstavy je jeden z najkrajších Sachsových výrokov: „Mám mnoho chýb. Posúďte sami, ktorá je najväčšia.“

(tkg)