Povinnosť za každú cenu nahrať hit?

RECENZIA / HUDBA

5. aug 2003 o 9:00

Luomo: The Present Lover * Force Tracks/BMG Ariola 2003

Rozmanitá a mimoriadne živá hudobná scéna z Berlína sa stala synonymom súčasnej podoby pomyselného hlavného mesta Európy. Bedekre turistom odporúčajú už aj návštevu tamojších klubov, ktoré sú známe pestrou dramaturgiou a globálnym publikom. Z rodných Helsínk sa do Berlína presťahoval fínsky producent Vladislav Delay, výrazná osobnosť súčasného európskeho popu.

Spočiatku sa tento dnes 26-ročný tvorca zameriaval na dva protikladné žánre elektronickej hudby, na ambient a klubové techno. Čoskoro sa však zaradil medzi lídrov rodiacej sa novej scény, ktorá si pre záľubu vo výlučne počítačovej produkcii vyslúžila pomenovanie click & cuts. Delay svoje nahrávky produkoval aj na prestížnej nemeckej značke Mille Plateaux, ktorá svoj názov odvodila od rovnomenného diela francúzskych filozofov Deleuzea a Guattariho. Avantgardné vydavateľstvo presvedčilo aj najväčších skeptikov o životaschopnosti generácie muzikantov ironicky označovaných za laptopových rockerov.

Prekvapením roka 2001 v oblasti tanečnej hudby sa stal Delayov album Vocalcity, ktorý vydal pod pseudonymom Luomo. Platňa dokázala pretrvávajúcu vitalitu house music, ktorá vďaka stálej obľube u dídžejov hýbe klubovými parketmi už viac než dve desaťročia. Emblémom projektu Luomo sa stal precízne používaný vokál mladej fínskej opernej speváčky Johanny Niemela. Obrovský ohlas platne nakoniec priviedol v súkromí plachého, no pri živých vystúpeniach mimoriadne energického Delaya k priznaniu autorstva.

Po vyše dvoch rokoch prichádza Luomo s novým albumom. Malú značku distribuuje nadnárodné vydavateľstvo, a tak anonymnú prezentáciu debutu nahradila veľká reklamná kampaň. To je legitímny postup, no možno aj hlavný dôvod istej konvenčnosti nahrávky. Delay sa drží zaužívanej štruktúry houseových skladieb, menej experimentuje a viac kalkuluje s úspechom u väčšinového poslucháča. Darí sa mu to, o čom svedčí víťazstvo hneď prvého singla v prestížnej nemeckej hitparáde. Originálne produkčné postupy z predchádzajúceho albumu sa však len mechanicky opakujú a nerozvíjajú. Organický prúd rytmických slučiek ozvláštňujú náznaky melódií, ktorým však chýba nosnejší motív.

Znateľný je opäť vplyv modernej disco music, ale i rádiového popu a soulu. Paradoxne najvýraznejšia pieseň Tessio bola prevzatá z debutu a zremixovaná do novej verzie. Zjavný je znova zásadný dôraz aj na tie najmenšie detaily produkcie. Počet prizvaných vokalistov rozšíril okrem iných dánsky hudobník Raz O‘Hara, ale aj jeho prejav akoby zväzovala povinnosť za každú cenu nahrať hit.

Napriek výhradám nový Luomo stále vytŕča nad väčšinu súčasnej elektronickej hudby. Navyše dokazuje, že geografické hranice prestávajú zohrávať úlohu. Najbližšie Delay pripravuje projekt hip-hopových piesní. Fín skladajúci v Berlíne hudbu s koreňmi v černošských komunitách amerických veľkomiest. Že by budúca hymna reklamnej kampane proti euroskepticizmu, alebo len nová melódia zvonenia pre úspešné škandinávske mobily?

MICHAL HVORECKÝ