Prvá výstava bagdadských pamiatok bude v USA

BAGDAD - Prvá zahraničná výstava asýrskych klenotov z 8. storočia pred n. l. zo zbierok múzea sa uskutoční v Spojených štátoch. Zo 650 pamiatok známych ako poklad z Nimrúdu, nájdených v hroboch asýrskych kráľovien a princezien z 9. a 8. storočia, na ...

5. aug 2003 o 10:00

BAGDAD - Prvá zahraničná výstava asýrskych klenotov z 8. storočia pred n. l. zo zbierok múzea sa uskutoční v Spojených štátoch. Zo 650 pamiatok známych ako poklad z Nimrúdu, nájdených v hroboch asýrskych kráľovien a princezien z 9. a 8. storočia, na americkej výstave sa objavia napríklad náramky, náhrdelníky, zlaté predmety s polodrahokamami a tiež kráľovská čelenka. Poklad objavili v rokoch 1988 - 1992 na severe Iraku, 37 kilometrov od Mosulu.

Podľa slov Pietra Cordoneho, povereného sekciou kultúry v rámci dočasnej správy Iraku, zmizlo z depozitov Bagdadského múzea približne 3400 predmetov z celkového počtu 170 000 artefaktov. V súčasnosti sa do zbierok múzea vrátilo späť asi 1200 predmetov, no stále chýba 34 najcennejších. „Robíme všetko pre to, aby sa tieto pamiatky, ktoré budú o šesť až osem mesiacov vystavené v USA, vrátili späť,“ povedal orientalista a arabista Pietro Cordone. (tasr/bbc)